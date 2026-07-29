Zełenski przyleci do Polski, spotka się z Tuskiem. Poznaliśmy szczegóły

Kancelaria premiera podała, że w środę w godzinach popołudniowych dojdzie do spotkania Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy zostanie przyjęty w Lublinie, gdzie znajdzie się w drodze powrotnej z Waszyngtonu.

"Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem" - podała KPRM.

Po raz ostatni politycy spotkali się w połowie czerwca w Brukseli na marginesie szczytu Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski w związku ze sporem o upamiętnienie UPA nie uczestniczył w zorganizowanej pod koniec czerwca w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy.

Donald Tusk spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

Prezydent Ukrainy spotka się z premierem w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie uczestniczył w pogrzebie senatora Lindsaya Grahama. Podczas pobytu w USA Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem, zamienił także kilka słów z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

Po spotkaniu z amerykańskim prezydentem Zełenski ogłosił, że Biały Dom zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.

- (Donald Trump - red.) zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi - oświadczył Zełenski. - Mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję - dodał prezydent Ukrainy.

Strona amerykańska dotąd nie potwierdziła przekazania licencji.

Polska oferta w sprawie produkcji pocisków do Patriot

W piątek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła, że Polska zabiega to, by produkcja pocisków PAC-3 zasilających system Patriot była realizowana na naszym terytorium we współpracy z Ukrainą i USA. Polityk wysunęła taką propozycję podczas spotkania, w którym uczestniczył podsekretarzem stanu USA Thomas G. DiNanno.

- Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił pan prezydent Trump podczas szczytu w Ankarze, czyli o jego deklaracji, o tym, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy - powiedziała w piątek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

- Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - powiedziała po wizycie w Waszyngtonie wiceminister.

Na początku lipca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Polska podpisała z Niemcami, Holandią oraz Szwecją porozumienie w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3.

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