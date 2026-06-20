Zełenski pozbawiony orderu. Głos z Pałacu Prezydenckiego: Mógł się wycofać

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

"Dialog jako gra na czas powinien zostać ukrócony. I tak też było w tym przypadku" - stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz. W ten sposób odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca przekazał w piątek, że "odesłał odznaczenie" do Polski.

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Marcin Przydacz
Prezydencki minister Marcin Przydacz odniósł się do odebrania Zełenskiemu Orderu Orła BiałegoJacek Dominski Reporter

W skrócie

  • Marcin Przydacz stwierdził, że dialog z Ukrainą nie przyniósł rezultatów w sprawie nazwania jednostki wojskowej imieniem 'bohaterów' UPA.
  • Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego w reakcji na decyzję Ukrainy o uhonorowaniu UPA.
  • Premier Donald Tusk skrytykował odebranie orderu i podkreślił, że konflikt między Polską a Ukrainą szokuje sojuszników.
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"W ostatnich tygodniach prowadzony był aktywny dialog z Kijowem. O taki dialog i czas wnosiła strona ukraińska. Spotkało się to z naszą otwartością. Niestety, nie przyniósł on zmiany podejścia władz Ukrainy do kwestii nazwania jednej z jednostek wojskowych imieniem tzw. 'bohaterów' UPA" - napisał Marcin Przydacz na portalu X.

Zełenski odsyła order. Przydacz zabrał głos

Jednocześnie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta RP zaznaczył, że "dialog w dyplomacji ma sens, ale tylko wtedy, gdy ma prowadzić do pozytywnych rezultatów i tylko wtedy, gdy dwie strony są tym zainteresowane".

"Dialog jako gra na czas powinien zostać ukrócony. I tak też było w tym przypadku" - dodał.

Marcin Przydacz stwierdził również, że "strona ukraińska miała pełną świadomość tego, że próby gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotkają się z adekwatną reakcją strony polskiej", a Wołodymyr Zełenski "miał pełnię możliwości wycofania się ze swojej złej decyzji".

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"Polska nie będzie zamykać oczu na gloryfikację zbrodniczej organizacji. Tysiące niewinnych ofiar ludobójstwa wołyńskiego nie zostaną nigdy zapomniane. Nigdy też nie będzie zgody na gloryfikację ideologów i wykonawców tego ludobójstwa" - napisał prezydencki minister.

Spór o UPA. Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta nazwy "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

Decyzja spotkała się z krytyką ze strony Kijowa. Zełenski poinformował w sobotę, że odesłał Nawrockiemu order. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina nadal jest gotowa do dialogu z Polską.

W reakcji na ruch polskiego prezydenta swoich odznaczeń zrzekli się również ukraińscy politycy i urzędnicy, w tym byli prezydenci - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, a także szef gabinetu Zełenskiego Kyryłło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha czy ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Odebranie orderu skrytykował również polski rząd. "Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - stwierdził premier Donald Tusk.

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