Zełenski po spotkaniu z Tuskiem. "Aby Ukraińcy czuli się bezpiecznie"
"Ważne jest, by Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie" - napisał Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z premierem Donalden Tuskiem. Prezydent Ukrainy nawiązał w ten sposób do aktów agresji, do jakich dochodzi w Polsce wobec Ukraińców. Jak zaznaczył, z szefem polskiego rządu omówiono wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z którymi mierzą się obywatele Ukrainy.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania z Donaldem Tuskiem omawiano kwestie związane z bezpieczeństwem ukraińskich obywateli, którzy szukają schronienia w Polsce.
- W trakcie rozmów poruszono temat współpracy obronnej i ochrony przed atakami rosyjskimi oraz znaczenia współpracy Polski i Ukrainy dla bezpieczeństwa regionu.
- W ostatnich tygodniach w Polsce odnotowano przypadki przemocy wobec obywateli Ukrainy, co stało się przedmiotem uwagi opinii publicznej i komentarzy dotyczących postawy prawicowych polityków.
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie.
Po spotkaniu zamieścił wpis w mediach społecznościowych. "Omówiliśmy wiele kwestii dwustronnych, w tym dialog historyczny między naszymi państwami. Opowiedziałem o naszych działaniach dyplomatycznych w Waszyngtonie" - napisał Zełenski, dla którego Polska była przystankiem po wizycie w USA.
Polityk zaznaczył, że rozmawiano także "o współpracy obronnej i najważniejszych kwestiach związanych z ochroną naszych miast i społeczności przed brutalnymi rosyjskimi atakami".
"Obrona przeciwrakietowa jest priorytetem. Bezpieczeństwo i ochrona Ukrainy oznaczają także bezpieczeństwo i ochronę Polski. Nasza współpraca wzmacnia zarówno nasz region, jak i całą Europę - dodał.
Zełenski zwrócił także uwagę na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce.
"Osobno omówiliśmy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z którymi niestety mierzą się także nasi obywatele. Ważne jest, by Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie" - zaznaczył prezydent Ukrainy, nawiązując do ostatnich incydentów związanych aktami agresji wobec obywateli Ukrainy w Polsce.
Ataki na obywateli Ukrainy w Polsce. Brutalne pobicie we Wrocławiu
W ostatnich tygodniach w Polsce doszło do aktów przemocy na tle narodowościowym w stosunku do obywateli Ukrainy. Głośny incydent miał miejsce we Wrocławiu, gdzie pobita została ukraińska para. W sprawie zatrzymano dwóch, wielokrotnie już notowanych mężczyzn - Tomasza M. i Adama C., którzy usłyszeli już zarzuty. Policja szuka wciąż trzeciego sprawcy.
Wcześniej Polskę obiegły informacje o ataku słownym na ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsku-Białej.
Wydarzenia te odbijają się echem nie tylko w naszym kraju - bacznie przyglądają się im Ukraińcy, w tym tamtejsze media, komentując przy tym nastroje polityczne w Warszawie. Ukraińska Prawda, informując o sytuacji w Polsce, cytuje słowa premiera Tuska oraz rzecznika rządu Adama Szłapki, wskazując, że ci "oskarżają prawicę o podżeganie do nienawiści wobec Ukraińców".
Portal opisuje, że rzecznik rządu krytycznie ocenił ruchy prawicowych polityków, którzy "stworzyli atmosferę bezkarności" i w efekcie dali społeczeństwu przyzwolenie na szerzenie nienawiści.