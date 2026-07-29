W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania z Donaldem Tuskiem omawiano kwestie związane z bezpieczeństwem ukraińskich obywateli, którzy szukają schronienia w Polsce.

W trakcie rozmów poruszono temat współpracy obronnej i ochrony przed atakami rosyjskimi oraz znaczenia współpracy Polski i Ukrainy dla bezpieczeństwa regionu.

W ostatnich tygodniach w Polsce odnotowano przypadki przemocy wobec obywateli Ukrainy, co stało się przedmiotem uwagi opinii publicznej i komentarzy dotyczących postawy prawicowych polityków.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie.

Po spotkaniu zamieścił wpis w mediach społecznościowych. "Omówiliśmy wiele kwestii dwustronnych, w tym dialog historyczny między naszymi państwami. Opowiedziałem o naszych działaniach dyplomatycznych w Waszyngtonie" - napisał Zełenski, dla którego Polska była przystankiem po wizycie w USA.

Polityk zaznaczył, że rozmawiano także "o współpracy obronnej i najważniejszych kwestiach związanych z ochroną naszych miast i społeczności przed brutalnymi rosyjskimi atakami".

"Obrona przeciwrakietowa jest priorytetem. Bezpieczeństwo i ochrona Ukrainy oznaczają także bezpieczeństwo i ochronę Polski. Nasza współpraca wzmacnia zarówno nasz region, jak i całą Europę - dodał.

Zełenski zwrócił także uwagę na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce.

"Osobno omówiliśmy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z którymi niestety mierzą się także nasi obywatele. Ważne jest, by Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie" - zaznaczył prezydent Ukrainy, nawiązując do ostatnich incydentów związanych aktami agresji wobec obywateli Ukrainy w Polsce.

Ataki na obywateli Ukrainy w Polsce. Brutalne pobicie we Wrocławiu

W ostatnich tygodniach w Polsce doszło do aktów przemocy na tle narodowościowym w stosunku do obywateli Ukrainy. Głośny incydent miał miejsce we Wrocławiu, gdzie pobita została ukraińska para. W sprawie zatrzymano dwóch, wielokrotnie już notowanych mężczyzn - Tomasza M. i Adama C., którzy usłyszeli już zarzuty. Policja szuka wciąż trzeciego sprawcy.

Wcześniej Polskę obiegły informacje o ataku słownym na ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsku-Białej.

Wydarzenia te odbijają się echem nie tylko w naszym kraju - bacznie przyglądają się im Ukraińcy, w tym tamtejsze media, komentując przy tym nastroje polityczne w Warszawie. Ukraińska Prawda, informując o sytuacji w Polsce, cytuje słowa premiera Tuska oraz rzecznika rządu Adama Szłapki, wskazując, że ci "oskarżają prawicę o podżeganie do nienawiści wobec Ukraińców".

Portal opisuje, że rzecznik rządu krytycznie ocenił ruchy prawicowych polityków, którzy "stworzyli atmosferę bezkarności" i w efekcie dali społeczeństwu przyzwolenie na szerzenie nienawiści.





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