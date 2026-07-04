W skrócie Polacy wyrazili opinię na temat zwrotu Orderu Orła Białego przez Wołodymyra Zełenskiego, uznając sposób jego przekazania za obraźliwy gest.

Większość uczestników badania uznała zachowanie prezydenta Ukrainy za obraźliwe, a podział odpowiedzi zależny był od preferencji politycznych respondentów.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS, a udział w nim wzięło 1000 osób metodą wywiadów online i telefonicznych.

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Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja zapadła po nadaniu przez Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.

Zełenski odesłał Order Orła Białego poprzez firmę kurierską

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, co sądzą o odesłaniu Orderu Orła Białego kurierem.

Większość pytanych uznaje zachowanie prezydenta Ukrainy za obraźliwe wobec Polski - 44,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a kolejne 25,2 proc. - "raczej tak". Łącznie to 69,3 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania było w sumie 22,2 proc. uczestników sondażu, z czego odpowiedź "raczej nie" wybrało 16,5 proc., a "zdecydowanie nie" - 5,7 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 8,5 proc. respondentów.

Opinie Polaków o postawie Zełenskiego. Podział na preferencje polityczne

"Wyniki różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, łącznie 52 proc. respondentów uważa, że odesłanie orderu było obraźliwe wobec Polski. Przeciwnego zdania jest 43 proc. badanych z tej grupy, a 5 proc. nie ma opinii" - zauważyli dziennikarze portalu.

Bardziej krytyczni wobec zachowania Zełenskiego są wyborcy opozycji (czyli PiS, Razem i obie Konfederacje). W tej grupie odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" wskazało łącznie 85 proc. badanych. Za nieobraźliwe uznało to 5 proc. badanych, a 9 proc. nie miało zdania.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych 66 proc. respondentów uznaje odesłanie orderu za obraźliwe wobec Polski. Przeciwnego zdania jest 21 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo - CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.





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