W skrócie Karol Nawrocki uzyskał najwyższy wynik zaufania spośród siedmiu przywódców według najnowszego sondażu, osiągając prawie 52 procent.

Największy poziom nieufności odnotowano wobec prezydentów USA i Ukrainy, przy czym Wołodymyrowi Zełenskiemu nie ufa najwięcej ankietowanych.

Donald Tusk cieszy się zaufaniem 43,2 procent uczestników sondażu, natomiast nie ufa mu ponad połowa respondentów.

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W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano o poziom zaufania do siedmiorga polityków.

51,9 proc. badanych deklaruje zaufanie do Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 44,8 proc. 3,3 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Prezydentowi ufa 94 proc. zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem). Nieufność do głowy państwa deklaruje 91 proc. wyborców obozu rządzącego (KO, PSL, Polska 2050, Nowa Lewica).

Nowy sondaż zaufania. Tusk gorzej niż Nawrocki

W sondażu zapytano również o premiera. Donald Tusk cieszy się zaufaniem na poziomie 43,2 proc. Z kolei 50,3 proc. nie ufa szefowi rządu. 6,5 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Liderowi Koalicji Obywatelskiej ufa 91 proc. sympatyków Koalicji 15 Października. Z drugiej strony nieufność do Tuska deklaruje 87 proc. zwolenników opozycji.

21,9 proc. ankietowanych ufa Donaldowi Trumpowi. Prezydent USA w rankingu nieufności notuje drugie miejsce z rezultatem 65,1 proc. 13 proc. nie ma sprecyzowanego zdania. Brak zaufania do republikanina wskazało 97 proc. zwolenników koalicyjnego rządu oraz 33 proc. sympatyków opozycji.

Ranking nieufności wygrał Wołodymyr Zełenski (75,8 proc.). Prezydentowi Ukrainy ufa 12,5 proc. respondentów, zaś 11,7 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć". Nieufność do Zełenskiego deklaruje 53 proc. wyborców koalicji i 94 proc. wspierających opozycję.

Polacy ocenili von der Leyen, Merza i Rutte. Sondaż zaufania

W sondażu United Surveys by IBRiS zapytano również o Ursulę von der Leyen. Zaufanie do przewodniczącej Komisji Europejskiej deklaruje 30,9 proc. badanych. 59,2 proc. to wskaźnik nieufności do niemieckiej polityk. 9,9 proc. nie ma zdania.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz cieszy się zaufaniem na poziomie 20 proc. 61,6 proc. jest przeciwnego zdania. 18,4 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Siódmym politykiem, o którego zapytano, jest sekretarz generalny NATO. 32,3 proc. ankietowanych ufa Markowi Rutte, a 38,9 proc. deklaruje nieufność. 28,8 proc. odmówiło jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 26-28.06.2026 r. Próba liczyła 1000 osób. Badanie miało charakter ogólnopolski i zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).





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