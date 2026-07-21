W skrócie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie planuje opuszczać Prawa i Sprawiedliwości, mimo że według niego niektórzy członkowie próbują wypchnąć stowarzyszenie Rozwój Plus z partii.

Morawiecki podkreślił, że wraz ze swoimi zwolennikami stara się pozostać w PiS i nie prowadzi rozmów z innymi ugrupowaniami.

W związku z ultimatum postawionym przez kierownictwo PiS dotyczącym opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, rozmowy przedstawicieli Kaczyńskiego i Morawieckiego są nadal w toku.

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Morawiecki uczestniczył we wtorek w spotkaniu zorganizowanym przez klub "Gazety Polskiej" w Ulinie Wielkiej w woj. małopolskim.

- Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Morawiecki.

Jak dodał były premier, w PiS "są tacy intryganci, którzy boją się, że przy zmniejszonym poparciu dla tej partii mogą mieć kłopoty w dostaniu się do przyszłego Sejmu".

- Więc mam taką prośbę do wszystkich intrygantów: przestańcie nas wypychać z Prawa i Sprawiedliwości, to jest to, co mam im do powiedzenia - zaznaczył były premier.

Morawiecki uderza w kolegów z PiS. "Szkoda, że są tacy ludzie"

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami Morawiecki zadeklarował, że "robi wszystko", żeby członkowie jego stowarzyszenia Rozwój Plus pozostali w PiS.

- Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć, będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden - to jest dzisiejszy rząd - zaznaczył Morawiecki.

Wiceprezes PiS wyraził nadzieję, że nie dojdzie do rozłamu w partii i podkreślił, że on i jego poplecznicy "chcą jak najbardziej budować wspólny obóz patriotyczny". Podkreślił przy tym, że nie prowadzi żadnych rozmów z innymi partiami, np. PSL.

Rozłam w PiS? Termin upływa w czwartek

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania; chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność.

Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie.

W ubiegły piątek członkowie stowarzyszenia Morawieckiego podkreślili w liście skierowanym do prezesa PiS, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Podpisało go 45 polityków PiS - posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

W rozmowach z PAP politycy ze stowarzyszenia Morawieckiego, którzy podpisali się pod tym listem, podkreślają, że rozmowy przedstawicieli Kaczyńskiego i Morawieckiego wciąż trwają i nie ma biernego oczekiwania, aż upłynie termin ultimatum. Pytany o te rozmowy rzecznik PiS przekazał , że Kaczyński "nie ma w kalendarzu" zaplanowanego kolejnego spotkania z Morawieckim, ale - jak podkreślił Bochenek - "nie jest to wykluczone, że takie spotkanie nastąpi".

Bochenek ogłosił w sprawie polityków PiS. Głos zabrał Obajtek

Rzecznik PiS Rafał Bochenek we wtorek podał, że stowarzyszenie Morawieckiego opuścić ma Daniel Obajtek. A Anita Czerwińska, która nie należy do grupy, ale podpisała się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego, złożyła teraz podpis pod oświadczeniem o pozostaniu w PiS.

Do informacji przekazanych przez Bochenka odniósł się po czasie sam Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu we wpisie, który pojawił się na platformie X, podkreślił, że jest "za jednością w PiS".

"To jest moja jasna deklaracja. Natomiast ta jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Proszę, żeby nie wykorzystywać mojej deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni" - napisał.

Obajtek zaapelował ponadto o pokój w ugrupowaniu. "Tego potrzebujemy. Wróg jest gdzie indziej. O tym pamiętajmy" - zakończył.





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