W skrócie Na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski biskupi omawiali powołanie Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania małoletnich.

Prace nad dokumentami dotyczącymi funkcjonowania komisji trwają od 2023 roku i obecnie są na etapie konsultacji.

Część archidiecezji, w tym łódzka, sosnowiecka oraz w przypadku braku decyzji archidiecezje krakowska i wrocławska, planują powołać własne komisje.

Prace nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania małoletnich, które jest jednym z tematów rozpoczynającego się we wtorek Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, trwają od 2023 r. Do tej pory swoją komisję powołała archidiecezja łódzka i sosnowiecka.

Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda w wywiadzie dla PAP powiedział, że prace nad powołaniem Komisji "są na ostatniej prostej". Zapewnił, że wypracowany został już projekt dokumentów i trwają ich ostatnie konsultacje.

Jeśli nie będzie większych zmian w tekście, to nie wykluczył wówczas, że zostanie on zatwierdzony w czasie najbliższego Zebrania Plenarnego, czyli tego odbywającego się we wtorek.

Komisja do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich. Biskupi o kulisach prac

Przewodniczący KEP przyznał, że tekst nieco różni się od wersji zaproponowanej przez zespół pracujący pod kierunkiem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. - Chodziło przede wszystkim o dopracowanie zasad funkcjonowania komisji i jej kompetencji, aby były zgodne zarówno z prawem kanonicznym, wytycznymi Stolicy Apostolskiej, jak i polskim prawem - powiedział. Zastrzegł, że "nie została odrzucona baza, którą wypracowała poprzednia komisja".

- Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów - stwierdził abp Wojda.

Biskupi nalegają na powołanie komisji. W tle sprawa bp. Jana Szkodonia

W przypadku braku decyzji o powołaniu Komisji, w marcu ma powstać ona w archidiecezji krakowskiej. Oświadczenie rzecznika prasowego archidiecezji ks. Piotra Studnickiego z 2 lutego było konsekwencją zarzutów ujawnionych wobec zmarłego w ubiegłym roku bp. Jana Szkodonia.

Tłumacząc, że na gruncie prawa powszechnego i kanonicznego nie można prowadzić dochodzenia w sprawie osoby zmarłej, powiedział też, że "ważne jest powołanie komisji, która pozwoli rzetelnie badać podobne sprawy oraz zapewnić przestrzeń wysłuchania i wsparcia dla osób zgłaszających krzywdę".

Identyczną decyzję podjął zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny. "Gdyby nie została powołana komisja ogólnopolska do spraw pedofilii w Kościele, to zapewniam, że powołam niezależną komisję tutaj we Wrocławiu (...) Jestem zdecydowany i przygotowany. Kościół musi się oczyścić, jeśli chce na nowo stać się wiarygodny" - napisał hierarcha na profilu na platformie X.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania osób małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele w Polsce biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w marcu 2023 r. w Warszawie.

Na czele zespołu, któremu powierzono pracę nad opracowaniem zasad funkcjonowania komisji, stanął prymas Polski abp Wojciech Polak. Zespół ten wypracował dokumenty, w oparciu o które miała zostać powołana wspomniana komisja.

