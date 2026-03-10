Zebranie KEP. Ważą się losy komisji do spraw wykorzystania małoletnich
Rozpoczęło się 404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas spotkania biskupi mają zająć się m.in. tematem powołania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich. Prace nad powołaniem takiego gremium trwają od 2023 r.
W skrócie
- Na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski biskupi omawiali powołanie Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania małoletnich.
- Prace nad dokumentami dotyczącymi funkcjonowania komisji trwają od 2023 roku i obecnie są na etapie konsultacji.
- Część archidiecezji, w tym łódzka, sosnowiecka oraz w przypadku braku decyzji archidiecezje krakowska i wrocławska, planują powołać własne komisje.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Prace nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania małoletnich, które jest jednym z tematów rozpoczynającego się we wtorek Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, trwają od 2023 r. Do tej pory swoją komisję powołała archidiecezja łódzka i sosnowiecka.
Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda w wywiadzie dla PAP powiedział, że prace nad powołaniem Komisji "są na ostatniej prostej". Zapewnił, że wypracowany został już projekt dokumentów i trwają ich ostatnie konsultacje.
Jeśli nie będzie większych zmian w tekście, to nie wykluczył wówczas, że zostanie on zatwierdzony w czasie najbliższego Zebrania Plenarnego, czyli tego odbywającego się we wtorek.
Komisja do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich. Biskupi o kulisach prac
Przewodniczący KEP przyznał, że tekst nieco różni się od wersji zaproponowanej przez zespół pracujący pod kierunkiem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. - Chodziło przede wszystkim o dopracowanie zasad funkcjonowania komisji i jej kompetencji, aby były zgodne zarówno z prawem kanonicznym, wytycznymi Stolicy Apostolskiej, jak i polskim prawem - powiedział. Zastrzegł, że "nie została odrzucona baza, którą wypracowała poprzednia komisja".
- Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów - stwierdził abp Wojda.
Biskupi nalegają na powołanie komisji. W tle sprawa bp. Jana Szkodonia
W przypadku braku decyzji o powołaniu Komisji, w marcu ma powstać ona w archidiecezji krakowskiej. Oświadczenie rzecznika prasowego archidiecezji ks. Piotra Studnickiego z 2 lutego było konsekwencją zarzutów ujawnionych wobec zmarłego w ubiegłym roku bp. Jana Szkodonia.
Tłumacząc, że na gruncie prawa powszechnego i kanonicznego nie można prowadzić dochodzenia w sprawie osoby zmarłej, powiedział też, że "ważne jest powołanie komisji, która pozwoli rzetelnie badać podobne sprawy oraz zapewnić przestrzeń wysłuchania i wsparcia dla osób zgłaszających krzywdę".
Identyczną decyzję podjął zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny. "Gdyby nie została powołana komisja ogólnopolska do spraw pedofilii w Kościele, to zapewniam, że powołam niezależną komisję tutaj we Wrocławiu (...) Jestem zdecydowany i przygotowany. Kościół musi się oczyścić, jeśli chce na nowo stać się wiarygodny" - napisał hierarcha na profilu na platformie X.
Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania osób małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele w Polsce biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w marcu 2023 r. w Warszawie.
Na czele zespołu, któremu powierzono pracę nad opracowaniem zasad funkcjonowania komisji, stanął prymas Polski abp Wojciech Polak. Zespół ten wypracował dokumenty, w oparciu o które miała zostać powołana wspomniana komisja.