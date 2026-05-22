W skrócie W najbliższych dniach przewidywany jest bardzo ciepły weekend, z temperaturami przekraczającymi 25 stopni w wielu miejscach.

Weekend będzie najcieplejszym okresem od początku roku, a na zachodzie kraju możliwe są temperatury dochodzące do około 28 stopni Celsjusza. Możliwy będzie nawet upał

W drugiej połowie tygodnia prognozowane są spadki temperatur, opady deszczu, lokalne burze i silniejszy wiatr. Miejscami w ciągu dnia nie będzie więcej niż 10-12 stopni.

W ostatnich dniach mieszkańcy zachodniej i południowej Europy doświadczali upałów dochodzących miejscami do około 35 stopni Celsjusza. Powyżej 30 stopni było między innymi w Hiszpanii, Portugalii czy na południu Francji. W najbliższym czasie to się nie zmieni, a strefa gorąca rozszerzy się na północ i wschód, swoim zasięgiem obejmując między innymi Polskę. W naszym kraju potem zrobi się jednak znacznie chłodniej.

W piątek w najcieplejszych miejscach będzie około 23 st. C, ale dzień później zrobi się znacznie goręcej. Sobota bardziej może przypominać środek lata niż wciąż trwającą wiosnę - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura wzrośnie i w praktycznie całym kraju nie spadnie poniżej 20 stopni, z wyjątkiem Półwyspu Helskiego i w kotlin karpackich, gdzie zanotujemy 17-19 stopni.

W centrum można się spodziewać około 23 st. C, zaś najcieplej zrobi się na zachodnich krańcach - tam realne będzie 26-27 stopni Celsjusza.

Dzień później słupki na termometrach powędrują jeszcze wyżej. 20 stopni w niedzielę to będzie minimum: na Suwalszczyźnie i Pomorzu można się spodziewać 22, w centrum około 25, a w rejonie na Ziemi Lubuskiej do 28 st. C. Tam miejscami może być nawet cieplej, więc można się nawet spodziewać pierwszego w tym roku upału. Tak ciepło nie było od początku roku.

Niedziela może być najcieplejszym dniem od początku roku. Możliwe, że lokalnie na zachodzie zanotujemy upał

Niedziela będzie jednak mniej przyjemna od soboty. O ile pierwszego dnia weekendu słaby deszcz może popadać praktycznie tylko na Wybrzeżu, to kolejny dzień upłynie pod znakiem intensywniejszych opadów w wielu miejscach, a także lokalnych burz.

Na weekend przypadnie apogeum ocieplenia. Choć na początku przyszłego tygodnia temperatury wciąż będą bardzo wysokie, to potem czeka nas prawdziwe tąpnięcie w pogodzie.

Fala gorąca opadnie powoli. Potem powieje chłodem

W poniedziałek nieco się uspokoi, ale na południowym wschodzie znowu może przelotnie popadać deszcz. Odpoczniemy jednak od burz, przynajmniej do środy.

Dwa pierwsze dni tygodnia będą ciepłe, ale w porównaniu z weekendem temperatury nieco spadną. Przeważnie będzie od 21 do 26 stopni w większości kraju. We wtorek, dzięki bardziej suchej i słonecznej aurze, będziemy mogli bardziej to docenić. Jedyną niedogodnością może być silniejszy wiatr, który na Wybrzeżu w porywach osiągnie 60 km/h.

Głębsze zmiany nastąpią w środę. Z północnego wchodu nadciągnie masa chłodnego powietrza, przez co w całej Polsce temperatury wyraźnie spadną do poziomu kilkunastu stopni. Miejscami będzie pochmurnie i deszczowo, z lokalnymi burzami.

Najzimniej zrobi się na północy, gdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 11-12 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 15, a na południowym zachodzie maksymalnie 18 stopni. Do tego dojdzie dość silny wiatr, obniżający temperaturę odczuwalną. W czasie burz porywy dojdą do 60 km/h.

Jeszcze gorzej będzie w czwartek. Ten dzień zapowiada się na bardziej pochmurny, a w wielu miejscach znowu doświadczymy deszczu, do tego znowu pojawią się burze.

Zrobi się zimniej niż w środę: nie mamy co liczyć na więcej niż 13-17 stopni w większości regionów. Możliwe, że w najchłodniejszych rejonach, czyli na Wybrzeżu i terenach podgórskich w czwartek zanotujemy maksymalnie 10-12 stopni Celsjusza.

W połowie przyszłego tygodnia będzie na tyle chłodno, że miejscami w ciągu dnia nie będzie więcej niż 10 stopni

Pod koniec przyszłego tygodnia pogoda znowu może się nieco poprawić. Wciąż będzie dość chłodno, jednak w przyszły piątek na zachodzie będzie można liczyć na około 20-21 stopni.

Po piku cieplnym w najbliższy weekend czeka nas mocny spadek temperatur, do poziomu poniżej 20 stopni w ciągu dnia

Za to kolejny weekend znowu może być wyraźnie cieplejszy, z temperaturami powoli zbliżającymi się do progu upału.





