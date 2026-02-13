Zdumiewające nagranie ambasadora USA. W rolach głównych Trump i Nawrocki

W skrócie Na profilu ambasadora USA pojawiło się wygenerowane przez AI nagranie z udziałem Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego.

Nagranie powstało po wizycie ambasadora w Krakowie podczas uroczystości na Kopcu Kościuszki z okazji 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości USA.

Ambasador Tom Rose podkreślił siłę i niezłomność więzi między Polską a USA oraz wyraził nadzieję na ich trwanie przez kolejne 250 lat.

Nagranie pojawiło się na profilu ambasadora USA w Polsce dzień po jego wizycie w Krakowie, podczas której uczestniczył w odsłonięciu tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA. Uroczystość miała miejsce na Kopcu Kościuszki.

Pomimo, że Tom Rose obecny był na Kopcu Kościuszki osobiście, na jego profilu pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym zobaczyć możemy Donalda Trumpa przemawiającego z Góry św. Bronisławy, pośród tłumów przybyłych dzierżących w dłoniach polskie i amerykańskie flagi.

Zaskakujące nagranie na profilu ambasadora USA. "Donald Trump kocha Polskę"

Na nagraniu Rose'a pojawia się także Karol Nawrocki, ściskający oburącz dłoń amerykańskiego prezydenta. Nad Kopcem Kościuszki przelatują dwa myśliwce. W tle słychać hymn Stanów Zjednoczonych.

"Polska - pierwszy i najstarszy sojusznik Ameryki! Dlatego Donald Trump kocha Polskę" - napisał ambasador USA, oznaczając w poście zarówno amerykańskiego jak i polskiego prezydenta.

Post Rose'a skomentował europoseł PiS Dominik Tarczyński, zamieszczając ikonki flag Polski i USA, a pomiędzy nimi obrazek z uściśniętymi rękami.

Tom Rose: Nikt nie może złamać więzi między Polską a USA

Podczas czwartkowej uroczystości na Kopcu Kościuszki ambasador USA przekonywał, że Amerykanie postrzegają Tadeusza Kościuszkę jako Amerykanina urodzonego w Polsce.

Podkreślił, że esencją Ameryki jest to, że każdy, skądkolwiek, może do niej przybyć i stać się Amerykaninem. - I dlatego więź między Polską i USA jest tak silna, głęboka, niezłomna, nikt nie może jej złamać - ocenił Tom Rose.

Jego zdaniem Amerykanie i Polacy są silnymi i odpornymi ludźmi. Polacy - według ambasadora - są wśród najbardziej dumnych i odpornych narodów na świecie.

- To honor tu być w imieniu prezydenta, który kocha Polskę - powiedział Rose.

Dodał, że być może w przyszłości uda się namówić prezydenta USA, aby - tak jak goście w czwartek - wszedł na Kopiec Kościuszki. Według ambasadora czwartkowa uroczystość daje także pewność, że Polacy będą z USA przez następne 250 lat.

