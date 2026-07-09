"Zdradził polski mundur". Kosiniak-Kamysz uderza w Nawrockiego

W programie "Kropka nad i" minister obrony narodowej pytany był o kwestię przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Doniesienia o ruchu MON-u wywołały polityczną debatę i krytykę ze strony obozu prezydenckiego.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że woli, by "te rakiety strąciły rosyjskie pociski" od sytuacji, w której miałyby one znaleźć się nad Warszawą.

"Zdradził polski mundur". Szef MON uderza w prezydenta

Szef MON odpowiedział na wpis Marcina Przydacza, który opisując przekazanie pocisków Ukrainie pytał, czy to "zdrada czy tylko głupota?".

- Będę bronił tej decyzji podjętej przeze mnie i przez rząd. Pytam ministra Przydacza o wygadywanie tych głupot - zdrada czy głupota? Wczoraj całe NATO powiedziało, że mamy wszyscy wspierać Ukrainę. Porażka Ukrainy w wojnie z Rosją to najgorszy scenariusz dla nas - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Jak wskazał, "woli pomóc dzisiaj Ukrainie", bo jest to "najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo". - W interesie Polski jest to, żeby ta wojna zakończyła się sukcesem, a na pewno nie porażką Ukrainy".

Ustosunkowując się do zarzutów Przydacza szef MON stwierdził, że w kontekście zdrady można mówić o decyzji Karola Nawrockiego związanej z niepodpisaniem ustawy o SAFE. - Tego dokonał na wniosek swoich współpracowników pan prezydent. Pan prezydent zdradził polski mundur - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o relacjach z Nawrockim podczas szczytu NATO. "Rozmawiamy"

- To była zdrada powodująca to, że gdyby nie nasza determinacja i pokonanie tej kłody, która została rzucona pod nogi, dzisiaj byśmy nie mieli 62 kontraktów dla polskiego wojska na 120 mld zł - przekonywał szef MON.

Przyznał jednocześnie, że prowadzi dialog z prezydentem. Zapytany o relacje podczas szczytu NATO w Ankarze, nie ukrywał, że rozmawiał z Karolem Nawrockim.

- Nie mam z tym problemu. Rozmawialiśmy normalnie, w części spraw nie zgadzamy się, ale rozmawiamy - mówił.





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