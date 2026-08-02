Zdjęcie posła Konfederacji obiegło sieć. Polityk tłumaczy, "wstydliwy obraz"
Witold Tumanowicz skomentował sytuację, jaką uchwycono na zdjęciu rozprzestrzeniającym się w sieci. Poseł Konfederacji przyznał, że strażnicy miejscy zainterweniowali, kiedy wracał do domu będąc w stanie wskazującym. - Nic złego nie robiłem, nie było żadnego wykroczenia - zastrzegł w rozmowie z "Faktem".
W skrócie
- W sieci pojawiło się zdjęcie posła Konfederacji Witolda Tumanowicza w towarzystwie dwóch strażników miejskich, co wywołało komentarze sugerujące, że może być pod wpływem alkoholu.
- Witold Tumanowicz przyznał, że wracał do domu po spożyciu alkoholu, lecz nie doszło do żadnego wykroczenia ani interwencji zakończonej mandatem czy pouczeniem.
- Artykuł przypomina inne przypadki polityków, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach, takie jak Ryszard Wilk, Andrzej Szejna i Przemysław Wipler.
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Zdjęcie, na którym widać posła Konfederacji Witolda Tumanowicza w towarzystwie dwóch strażników miejskich, zaczęło rozprzestrzeniać się w sieci po tym, jak opublikowano je na profilu "Sok z Buraka".
W komentarzach pojawiły się opinie, że widoczny na zdjęciu mężczyzna, może być pod wpływem alkoholu. Redakcja "Faktu" postanowiła zwrócić się do parlamentarzysty o komentarz.
Witold Tumanowicz komentuje sytuację ze zdjęcia. "Nic złego nie robiłem"
W rozmowie z dziennikiem Tumanowicz przekazał, że do uwiecznionej na fotografii sytuacji doszło kilka dni przed tym, jak obiegła media społecznościowe.
- Co ja mogę powiedzieć? Wracałem do domu po spożyciu alkoholu. Nic złego nie robiłem, nie było żadnego wykroczenia. To po prostu wstydliwy obraz powrotu do domu po spożywaniu alkoholu - przekazał "Faktowi".
Poseł Konfederacji jednocześnie zaznaczył, że nie chce więcej wypowiadać się na ten temat. - Nie mam zamiaru więcej tego komentować. Tak jak powiedziałem, jest to obraz, na którym wszystko widać, ale nic złego poza tym nie robiłem - zaznaczył.
Witold Tumanowicz wyjaśnił również, że interwencja Straży Miejskiej nie zakończyła się mandatem czy pouczeniem, ani legitymowaniem.
Interwencje wobec posłów. Wyproszenie z obrad Sejmu, badanie alkomatem
"Fakt" przypomniał również, że to nie pierwszy raz, kiedy politycy są przyłapywani w podobnych sytuacjach. W lutym zeszłego roku Ryszard Wilk, również poseł Konfederacji, został wyproszony z obrad. Wcześniej wicemarszałek Sejmu kilkukrotnie zwróciła uwagę parlamentarzyście, ponieważ z ław poselskich, w trakcie wystąpienia premiera, dobiegały krzyki.
Wilk przeprosił i dodał we wpisie w sieci, że "przegrał z chorobą alkoholową". Poseł zapowiedział również, że uda się na terapię.
Z kolei w marcu, również w zeszłym roku, na tapet wróciła sprawa polityka LewicyAndrzeja Szejny. Przyznał on, że również zmaga się z chorobą alkoholową. W tym samym czasie media donosiły o procedurze poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych.
Natomiast w 2013 roku doszło do interwencji policji wobec Przemysława Wiplera. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,4 promila alkoholu we krwi.