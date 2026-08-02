W skrócie W sieci pojawiło się zdjęcie posła Konfederacji Witolda Tumanowicza w towarzystwie dwóch strażników miejskich, co wywołało komentarze sugerujące, że może być pod wpływem alkoholu.

Witold Tumanowicz przyznał, że wracał do domu po spożyciu alkoholu, lecz nie doszło do żadnego wykroczenia ani interwencji zakończonej mandatem czy pouczeniem.

Artykuł przypomina inne przypadki polityków, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach, takie jak Ryszard Wilk, Andrzej Szejna i Przemysław Wipler.

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Zdjęcie, na którym widać posła Konfederacji Witolda Tumanowicza w towarzystwie dwóch strażników miejskich, zaczęło rozprzestrzeniać się w sieci po tym, jak opublikowano je na profilu "Sok z Buraka".

W komentarzach pojawiły się opinie, że widoczny na zdjęciu mężczyzna, może być pod wpływem alkoholu. Redakcja "Faktu" postanowiła zwrócić się do parlamentarzysty o komentarz.

Witold Tumanowicz komentuje sytuację ze zdjęcia. "Nic złego nie robiłem"

W rozmowie z dziennikiem Tumanowicz przekazał, że do uwiecznionej na fotografii sytuacji doszło kilka dni przed tym, jak obiegła media społecznościowe.

- Co ja mogę powiedzieć? Wracałem do domu po spożyciu alkoholu. Nic złego nie robiłem, nie było żadnego wykroczenia. To po prostu wstydliwy obraz powrotu do domu po spożywaniu alkoholu - przekazał "Faktowi".

Poseł Konfederacji jednocześnie zaznaczył, że nie chce więcej wypowiadać się na ten temat. - Nie mam zamiaru więcej tego komentować. Tak jak powiedziałem, jest to obraz, na którym wszystko widać, ale nic złego poza tym nie robiłem - zaznaczył.

Witold Tumanowicz wyjaśnił również, że interwencja Straży Miejskiej nie zakończyła się mandatem czy pouczeniem, ani legitymowaniem.

Interwencje wobec posłów. Wyproszenie z obrad Sejmu, badanie alkomatem

"Fakt" przypomniał również, że to nie pierwszy raz, kiedy politycy są przyłapywani w podobnych sytuacjach. W lutym zeszłego roku Ryszard Wilk, również poseł Konfederacji, został wyproszony z obrad. Wcześniej wicemarszałek Sejmu kilkukrotnie zwróciła uwagę parlamentarzyście, ponieważ z ław poselskich, w trakcie wystąpienia premiera, dobiegały krzyki.

Wilk przeprosił i dodał we wpisie w sieci, że "przegrał z chorobą alkoholową". Poseł zapowiedział również, że uda się na terapię.

Z kolei w marcu, również w zeszłym roku, na tapet wróciła sprawa polityka LewicyAndrzeja Szejny. Przyznał on, że również zmaga się z chorobą alkoholową. W tym samym czasie media donosiły o procedurze poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych.

Natomiast w 2013 roku doszło do interwencji policji wobec Przemysława Wiplera. Badanie alkomatem wykazało, że miał 1,4 promila alkoholu we krwi.





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