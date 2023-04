Skazano również Jacka L., któremu wymierzono karę grzywny o tej samej wysokości oraz 2550 zł zwrotów kosztu procesu na rzecz oskarżonych. Zwrot kosztów procesu w tej samej wysokości pokryć musi również Jerzy J.

Sąd zdecydował również o podaniu wyroku do publicznej wiadomości.

Oskarżeni muszą pokryć zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz każdego z posłów w następujących kwotach: Beata B. - 720 zł, Jakub K. - 800 zł, Dariusz N. - 760 zł, Cezary M. 680 zł.

Jerzy J. i Jacek L. muszą zapłacić też na rzecz skarbu państwa 900 zł opłaty od kary.

25 listopada 2017 r. na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach zgromadziło się kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk narodowych. Zgromadzenie zgłoszono pod nazwą "Stop współczesnej Targowicy". Organizatorzy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów, którzy zagłosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce.

Byli to: Michał Boni, Danuta Huebner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i Róża Thun.



Maile i telefony z groźbami

Katowicka prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo z art. 119 Kodeksu karnego. Stanowi on, że "kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".

W śledztwie przesłuchano pokrzywdzonych europosłów. Z ich zeznań wynikało, iż po 25 listopada 2017 roku otrzymywali maile oraz telefony, kierowane do ich biur poselskich, zawierające treści znieważające lub o charakterze gróźb.

W połowie lutego 2021 r. katowicka prokuratura umorzyła sprawę. Pełnomocnik europosłów złożył w Sądzie Okręgowym w Katowicach subsydiarny akt oskarżenia przeciwko organizatorom i uczestnikom demonstracji. Wtedy Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawę rozpozna krakowski sąd.

"Ksenofobiczny i faszystowski" Marsz Niepodległości

Parlament Europejski przyjął w połowie listopada 2017 r. rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. PE wyraził m.in. zaniepokojenie proponowanymi zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, które "mogą strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce". W dokumencie znalazł się też apel PE do polskiego rządu, by potępił "ksenofobiczny i faszystowski" Marsz Niepodległości.

Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie PiS, SLD wstrzymało się od głosu, eurodeputowani PSL nie wzięli udziału w głosowaniu. Większość PO wstrzymała się od głosu, ale sześciu europosłów poparło ten dokument. To ich zdjęcia narodowcy zawiesili na szubienicach.