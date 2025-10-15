"Zdewastowano zaufanie". Nawrocki nawiązał do Koalicji 15 Października

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Kapitał jakim jest zaufanie obywateli został zdewastowany. Musimy się nad tym pochylić i przeanalizować to, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata - mówił prezydent. Karol Nawrocki w tych słowach odniósł się do rządów Koalicji 15 Października. Jak dodał, "dwa lata temu obiecano Polakom bardzo dużo".

Prezydent: Kapitał jakim jest zaufanie obywateli, został zdewastowany
Prezydent: Kapitał jakim jest zaufanie obywateli, został zdewastowanyMarcin ObaraPAP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego i podkreślił wagę konstruktywnej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości Polski.
  • Podczas posiedzenia prezydent zwrócił uwagę na spadek zaufania społecznego i konieczność realizacji obietnic.
  • Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy związków zawodowych, pracodawców i rządu, działające w Polsce od 2015 roku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podczas którego prezydent Karol Nawrocki dokonał zmian w składzie Rady, a następnie wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady.

Karol Nawrocki: Po to jest urząd prezydenta, abyśmy mogli dyskutować w sposób konstruktywny

- Jestem przekonany, że początek naszego dialogu w Kancelarii Prezydenta będzie udany i będzie rozwijał gospodarczo i społecznie Rzeczpospolitą - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki jest miejscem, w którym można dyskutować o sprawach pomiędzy pracownikami, pracodawcami a stroną rządową i prezydentem RP.

- Po to jest urząd prezydenta, abyśmy o rzeczach, które wydawać, by się mogło często nas różnią, mogli dyskutować w sposób konstruktywny - powiedział prezydent.

Zobacz również:

Prezydent Polski Karol Nawrocki podczas wizyty we Francji
Świat

Prezydent po wizycie w Berlinie. Wskazał kolejny krok ws. reparacji

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Podziękował też odwołanym członkom Rady Dialogu Społecznego i dodał, że liczy na tych, którzy zostali powołani. - Wierzę, że kolejne Rady Dialogu Społecznego będą konstruktywną dyskusją o teraźniejszości i przyszłości naszej ukochanej Rzeczpospolitej - zaznaczył prezydent.

    Prezydent mówił o obietnicach. Nawiązał do Koalicji 15 Października

    Podczas posiedzenia plenarnego Nawrocki odniósł się do kwestii spadku poziomu zaufania społecznego. - Kapitał jakim jest zaufanie obywateli został zdewastowany. Musimy się nad tym pochylić i przeanalizować to, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata - powiedział prezydent, odnosząc się w ten sposób do rządów Koalicji 15 Października.

    - Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo dużo - wskazał. Polityk podkreślił, że sam zamierza się ze swoich obietnic wywiązywać.

    Zobacz również:

    Waldemar Żurek zaapelował do Karola Nawrockiego. Jest krótki komentarz z otoczenia prezydenta
    Polska

    Żurek zaapelował do prezydenta. Pałac odpowiada krótko

    Kamila Baranowska
    Kamila Baranowska

      Rada Dialogu Społecznego. Prezydent powołał nowych członków

      Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej.

      W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów.

      Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron - związkowców, pracodawców i rządu. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

      Zobacz również:

      Co zostało z wygranej Koalicji 15 października?
      Polska

      Co zostało z wygranej "demokratów" 15 października?

      Bartosz Rydliński
      Bartosz Rydliński
      "Rozmowa w cztery oczy". Mentzen spotkał się z NawrockimPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze