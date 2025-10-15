W skrócie Prezydent Karol Nawrocki powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego i podkreślił wagę konstruktywnej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości Polski.

Podczas posiedzenia prezydent zwrócił uwagę na spadek zaufania społecznego i konieczność realizacji obietnic.

Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy związków zawodowych, pracodawców i rządu, działające w Polsce od 2015 roku.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, podczas którego prezydent Karol Nawrocki dokonał zmian w składzie Rady, a następnie wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady.

Karol Nawrocki: Po to jest urząd prezydenta, abyśmy mogli dyskutować w sposób konstruktywny

- Jestem przekonany, że początek naszego dialogu w Kancelarii Prezydenta będzie udany i będzie rozwijał gospodarczo i społecznie Rzeczpospolitą - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki jest miejscem, w którym można dyskutować o sprawach pomiędzy pracownikami, pracodawcami a stroną rządową i prezydentem RP.

- Po to jest urząd prezydenta, abyśmy o rzeczach, które wydawać, by się mogło często nas różnią, mogli dyskutować w sposób konstruktywny - powiedział prezydent.

Podziękował też odwołanym członkom Rady Dialogu Społecznego i dodał, że liczy na tych, którzy zostali powołani. - Wierzę, że kolejne Rady Dialogu Społecznego będą konstruktywną dyskusją o teraźniejszości i przyszłości naszej ukochanej Rzeczpospolitej - zaznaczył prezydent.

Prezydent mówił o obietnicach. Nawiązał do Koalicji 15 Października

Podczas posiedzenia plenarnego Nawrocki odniósł się do kwestii spadku poziomu zaufania społecznego. - Kapitał jakim jest zaufanie obywateli został zdewastowany. Musimy się nad tym pochylić i przeanalizować to, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata - powiedział prezydent, odnosząc się w ten sposób do rządów Koalicji 15 Października.

- Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo dużo - wskazał. Polityk podkreślił, że sam zamierza się ze swoich obietnic wywiązywać.

Rada Dialogu Społecznego. Prezydent powołał nowych członków

Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej.

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie rządu, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów.

Funkcję przewodniczącego Rady pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron - związkowców, pracodawców i rządu. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

