Do zdarzenia doszło po godzinie 6 na przejeździe kolejowym w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie w pobliżu Gniezna. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłane zostały służby ratownicze, w tym trzy zastępy Straży Pożarnej - dwie jednostki OSP oraz jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza z Gniezna - poinformowała mł. kpt. Kamila Kozłowska.

- Po przybyciu na miejsce potwierdzono zdarzenie. Pociąg Kolei Wielkopolskich zderzył się z samochodem osobowym - przekazała oficer prasowa gnieźnieńskiej Straży Pożarnej.

Przejazd kolejowy w Szczytnikach Czerniejewskich jest strzeżony. Według nieoficjalnych informacji kierowca miał wjechać na przejazd mimo zamkniętych rogatek.

Zderzenie pociągu z samochodem. Jedna osoba nie żyje

Mł. kpt. Kamila Kozłowska przekazała, że w wyniku zdarzenia na miejscu zginęła jedna osoba - kierowca samochodu osobowego. - Mężczyzna został znaleziony poza pojazdem - dodała. Według informacji portalu Gniezno24 był to wracający ze służby policjant pracujący w komisariacie w miejscowości Czerniejewo.

Pociągiem biorącym udział w wypadku podróżowało w sumie siedmioro pasażerów. Żaden z nich nie został poszkodowany. - Siedem osób zostało bezpiecznie ewakuowanych. Zapewniono im transport zastępczy - przekazała oficer PSP w Gnieźnie.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez prokuraturę.

