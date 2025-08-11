Zderzenie pociągu z autem. Media: Nie żyje policjant wracający ze służby
Pociąg Kolei Wielkopolskich zderzył się w poniedziałek rano z samochodem osobowym w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie (woj. wielkopolskie). Kierowca samochodu zginął na miejscu - poinformowała Interię oficer prasowa PSP w Gnieźnie mł. kpt. Kamila Kozłowska. Jak podają lokalne media, ofiarą ma być policjant wracający ze służby. Nikt z podróżujących pociągiem nie został poszkodowany.
Do zdarzenia doszło po godzinie 6 na przejeździe kolejowym w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie w pobliżu Gniezna. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłane zostały służby ratownicze, w tym trzy zastępy Straży Pożarnej - dwie jednostki OSP oraz jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza z Gniezna - poinformowała mł. kpt. Kamila Kozłowska.
- Po przybyciu na miejsce potwierdzono zdarzenie. Pociąg Kolei Wielkopolskich zderzył się z samochodem osobowym - przekazała oficer prasowa gnieźnieńskiej Straży Pożarnej.
Przejazd kolejowy w Szczytnikach Czerniejewskich jest strzeżony. Według nieoficjalnych informacji kierowca miał wjechać na przejazd mimo zamkniętych rogatek.
Zderzenie pociągu z samochodem. Jedna osoba nie żyje
Mł. kpt. Kamila Kozłowska przekazała, że w wyniku zdarzenia na miejscu zginęła jedna osoba - kierowca samochodu osobowego. - Mężczyzna został znaleziony poza pojazdem - dodała. Według informacji portalu Gniezno24 był to wracający ze służby policjant pracujący w komisariacie w miejscowości Czerniejewo.
Pociągiem biorącym udział w wypadku podróżowało w sumie siedmioro pasażerów. Żaden z nich nie został poszkodowany. - Siedem osób zostało bezpiecznie ewakuowanych. Zapewniono im transport zastępczy - przekazała oficer PSP w Gnieźnie.
Na miejscu wypadku nadal pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez prokuraturę.