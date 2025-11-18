Do wypadku doszło o godz. 7.46 w alei "Solidarności" w rejonie Muzeum Niepodległości, czyli na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem. Jako pierwsze o wypadku informowała TVN Warszawa.

- W zdarzeniu uczestniczyły dwa tramwaje i autobus. Prawdopodobnie tramwaj linii numer 4 najechał na autobus, po czym autobus uderzył w tramwaj przejazdu technicznego - przekazał w rozmowie ze stacją Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Informacje o zdarzeniu potwierdza Komenda Stołeczna Policji.

Warszawa. Zderzenie tramwajów i autobusu, 15 osób rannych

Tramwaje linii 13, 20, 23 i 26 zostały skierowane na trasę objazdową najbliższymi możliwymi przejezdnymi ciągami.

"Aleja Solidarności na wysokości numerów 64-68 w kierunku do Pl. Bankowego jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują ruchem i prowadzą kierowców na objazdy na trasę W-Z" - informuje policja.

Rozwiń

Wkrótce więcej informacji...

Działanie służb po dywersji na torach. Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'': Najgorsze dzisiaj to jątrzyć kto za późno zadziałał Polsat News Polsat News