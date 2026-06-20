"Zdecydowana reakcja państwa". Szef MSWiA o serii przeszukań w kraju

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"Próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwa zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją państwa" - skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński sobotnie przeszukania, o których informowała Komenda Stołeczna Policji. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że śledczy weszli do mieszkań powiązanych z grupą "Bronimy Polskich Granic".

Szef MSWiA Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński odniósł się do przeszukań w lokalach powiązanych z grupą "Bronimy Polskich Granic"Paweł SupernakPAP

W skrócie

  • Szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się do przeszukań związanych z grupą "Bronimy Polskich Granic", podkreślając stanowczą reakcję państwa na podszywanie się pod funkcjonariuszy.
  • Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że przeszukania dotyczyły grupy "Bronimy Polskich Granic", działania śledczych obejmowały zabezpieczenie sprzętu teleinformatycznego.
  • Policja poinformowała, że czynności są związane z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji na temat bezpieczeństwa publicznego i są nadal prowadzone.
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"Tak jak mówiliśmy - próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwa zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją państwa" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Szef MSWiA skomentował w ten sposób komunikat Komendy Stołecznej Policji informującej o przeprowadzonych w sobotę przeszukaniach.

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Policja poinformowała, że śledczy przeprowadzili czynności w kilku lokalizacjach na terenie kraju, co ma związek z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła w rozmowie z RMF FM, że komunikat policji dotyczy grupy "Bronimy Polskich Granic".

Policja nadmieniła, że w trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany "szczegółowej analizie przez biegłego z zakresu informatyki śledczej".

"Bronimy Polskiej Granicy". Marcin Kierwiński zabrał głos

Jak ustalił Polsat News grupa "Bronimy Polskich Granic" powiązana jest z partią Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej. Członkowie ubrani w paramilitarną odzież budzącą skojarzenia z mundurami państwowych służb zaczepiali podróżnych na Dworcu Centralnym w Warszawie i próbowali legitymować osoby wyglądające na cudzoziemców.

"Działania te prowadzone są również z uwzględnieniem obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopni alarmowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i obywateli, w tym w rejonach obiektów infrastruktury krytycznej, między innymi dworców kolejowych" - podała Komenda Społeczna Policji.

"Przypominamy, że rozpowszechnianie niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego może prowadzić do dezinformacji, utrudniać działania służb oraz wywoływać nieuzasadnione poczucie zagrożenia wśród obywateli" - przekazali funkcjonariusze, podkreślając, że czynności w sprawie grupy "Bronimy Polskich Granic" są w toku.

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