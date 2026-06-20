W skrócie Szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się do przeszukań związanych z grupą "Bronimy Polskich Granic", podkreślając stanowczą reakcję państwa na podszywanie się pod funkcjonariuszy.

Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że przeszukania dotyczyły grupy "Bronimy Polskich Granic", działania śledczych obejmowały zabezpieczenie sprzętu teleinformatycznego.

Policja poinformowała, że czynności są związane z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji na temat bezpieczeństwa publicznego i są nadal prowadzone.

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"Tak jak mówiliśmy - próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwa zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją państwa" - napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński. Szef MSWiA skomentował w ten sposób komunikat Komendy Stołecznej Policji informującej o przeprowadzonych w sobotę przeszukaniach.

Policja poinformowała, że śledczy przeprowadzili czynności w kilku lokalizacjach na terenie kraju, co ma związek z rozpowszechnianiem niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła w rozmowie z RMF FM, że komunikat policji dotyczy grupy "Bronimy Polskich Granic".

Policja nadmieniła, że w trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany "szczegółowej analizie przez biegłego z zakresu informatyki śledczej".

"Bronimy Polskiej Granicy". Marcin Kierwiński zabrał głos

Jak ustalił Polsat News grupa "Bronimy Polskich Granic" powiązana jest z partią Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej. Członkowie ubrani w paramilitarną odzież budzącą skojarzenia z mundurami państwowych służb zaczepiali podróżnych na Dworcu Centralnym w Warszawie i próbowali legitymować osoby wyglądające na cudzoziemców.

"Działania te prowadzone są również z uwzględnieniem obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopni alarmowych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i obywateli, w tym w rejonach obiektów infrastruktury krytycznej, między innymi dworców kolejowych" - podała Komenda Społeczna Policji.

"Przypominamy, że rozpowszechnianie niezweryfikowanych lub nieprawdziwych informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego może prowadzić do dezinformacji, utrudniać działania służb oraz wywoływać nieuzasadnione poczucie zagrożenia wśród obywateli" - przekazali funkcjonariusze, podkreślając, że czynności w sprawie grupy "Bronimy Polskich Granic" są w toku.





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