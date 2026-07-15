Zdecydowana deklaracja Morawieckiego. "Odważnie, jasno i bez kompleksów"

W skrócie Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację misji stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Podkreślił, że stowarzyszenie miało być miejscem debaty o przyszłości i przedstawiania konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa.

Natomiast wcześniej Jacek Sasin poinformował o rozwiązaniu swojego stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska" w związku z decyzją kierownictwa PiS o zakazie członkostwa polityków partii w takich organizacjach.

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"Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa" - zadeklarował Mateusz Morawiecki na wstępie swojego oświadczenia na platformie X.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że potrzebny jest zarówno mocny głos w obronie wartości, jak i otwarcie na tych, którzy chcą "nowoczesnej, dynamicznej i silnej Polski". Jak dodał, to jedyny sposób, by przekonać do siebie nowych wyborców.

Morawiecki o stowarzyszeniu "Rozwój Plus". "Taki jest i pozostanie cel działań"

"Musimy mówić własnym językiem. Odważnie, jasno i bez kompleksów. Bronić naszych wartości, polskiej tożsamości, kultury i narodowych interesów, ale jednocześnie otwierać się na wszystkich, którzy chcą Polski nowoczesnej, odważnej i ambitnej."

Według byłego premiera taka strategia przynosi wymierne korzyści. "Najwięcej zaufania zdobywaliśmy wtedy, gdy zajmowaliśmy się sprawami zwykłych ludzi, rozwiązywaliśmy ich realne problemy i mówiliśmy do nich własnym, zrozumiałym językiem" - ocenił, dodając, że wówczas nie było kopiowania przeciwników i ścigania się "na hałas", lecz - jak twierdzi - przedstawiano konkretny i konsekwentnie realizowany plan.

Polityk zwrócił uwagę, że Polacy chcą poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania m.in. w obszarach bezpieczeństwa państwa i rynku mieszkań. "Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się" - ocenił.

Morawiecki przekonuje w swoim wpisie, że on i współpracujący z nim ludzie mają szansę wywołać realne zmiany w kraju. "Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań Rozwój Plus" - zaznaczył.

Przed wydaniem oświadczenia politycy PiS związani z frakcją Morawieckiego zadeklarowali pozostanie w stowarzyszeniu - tak wynika z anonimowych wypowiedzi udzielonych PAP. - Zostajemy w stowarzyszeniu i robimy festiwal 31 lipca. Nie wyobrażam sobie innej decyzji - stwierdził jeden z polityków.

Decyzja PiS ws. stowarzyszeń. Sasin rozwiązał organizację

Wcześniej decyzję o rozwiązaniu swojego stowarzyszenia ogłosił Jacek Sasin. "Zgodnie z decyzją Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zakończyliśmy działalność stowarzyszenia 'Po Pierwsze Polska'. Od pierwszego dnia naszym celem była jedność Prawa i Sprawiedliwości" - poinformował na platformie X.

Poseł wyjaśnił, że partia potrzebuje "jedności, dyscypliny i wspólnej pracy w ramach szerokiego frontu patriotycznego", aby zdobyć przewagę w wyborach parlamentarnych i "odsunąć Tuska od władzy".

W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że członkowie partii zostali zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń. Według zapowiedzi politycy PiS mają siedem dni na zadeklarowanie, że nie są członkami takich organizacji. W razie odmowy ma zostać wobec nich "uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego".





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