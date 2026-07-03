Janusz Kowalski poinformował o sprawie po tym, jak wyszedł na sejmową mównicę. - Zgłaszam formalnie, że w głosowaniu numer dziewięć i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza - ogłosił.

- Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania, zgodnie z artykułem 189. może być dokonana reasumpcja - przypomniał poseł.

Schodząc z mównicy, określił on incydent mianem "zwykłej pomyłki" oraz przeprosił za swoje zachowanie. Po jego słowach w Sejmie rozległy się krzyki.

Sejm. Janusz Kowalski użył cudzej karty do głosowania

Tuż po jego przemówieniu głos zabrał marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. - Konsekwencje w tej sprawie zostaną przez właściwe służby i może prokuraturę wyciągnięte - ostrzegł.

Głosowanie nr 9 dotyczyło zarządzenia przerwy w obradach Sejmu. - Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk - zwrócił się do posłów Czarzasty.

W tym głosowaniu wzięło udział 421 posłów. Za zarządzeniem przerwy w obradach zagłosowało 182 osób, natomiast przeciw było 233. Sześciu parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. - Wniosek Sejm odrzucił - ogłosił Czarzasty.

Więcej informacji wkrótce.

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