W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R., uznając go za niepoczytalnego w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Wobec Mieszka R. zastosowano umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym oraz przedłużono tymczasowe aresztowanie do 7 stycznia 2027 roku.

Ekspertyzy biegłych wykazały, że w chwili popełnienia czynu Mieszko R. miał zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym.

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"Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie (...) uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ o umorzenie postępowania" - przekazano w komunikacie.

Zdecydowano ponadto o zastosowaniu wobec Mieszka R. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia 22-latka w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, jak również przedłużeniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania do 7 stycznia 2027 roku. "Postanowienie nie jest prawomocne" - podkreślił Sąd.

Adw. Jacek Potulski, jeden z pełnomocników 22-latka przekazał, że środek zabezpieczający nie ma charakteru terminowego. - Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest zasadne jego dalsze stosowanie - wskazał Potulski.

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd zdecydował ws. Mieszka R.

W kwietniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że złożyła do sądu wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie Mieszka R., podejrzanego o zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny.

- W biurze podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie został złożony wniosek o umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym w sprawie przeciwko Mieszkowi R. - mówił wówczas prok. Piotr Antoni Skiba.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej dodał także, że decyzja o skierowaniu wniosku wynikała z analizy "uzyskanej po wielotygodniowych badaniach w ramach obserwacji w ośrodku zamkniętym, opinii biegłych psychiatrów, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny".

Prokurator przekazał także, że w opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej z dnia 12 stycznia 2026 roku (po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej) biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym.

Dodał, że na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie min. nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów.

Umorzono postępowanie ws. zabójstwa na UW. Mieszko R. niepoczytalny

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja 2025 r. siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Auditorium Maximum, gdy została zaatakowana siekierą.

Mieszko R. wielokrotnie zadawał jej ciosy w głowę, szyję, tułów i ręce. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Student usłyszał wówczas zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa.

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