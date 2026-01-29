Do zatrzymania 49-latka doszło w środę na warszawskim Targówku. Mężczyzna jest podejrzany o zabicie dwojga ludzi. Zarzuty wobec niego dotyczą także pozbawienia życia trzech zwierząt domowych.

Polsat News ustalił nieoficjalnie, że kobieta i mężczyzna byli rodzicami zatrzymanego, zaś on sam miał problemy z używaniem nielegalnych substancji.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros przekazała, że w czwartek po godz. 13 zakończyły się czynności z mężczyzną. - Nie przyznał się on do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień - powiedziała.

Do zbrodni doszło w środę w w domu przy ulicy Pszczyńskiej na warszawskim Targówku, gdzie znaleziono zwłoki dwóch osób: kobiety i mężczyzny. Syn pary miał zabarykadować się w budynku. Wcześniej rozmawiali z nim policyjni negocjatorzy.

Warszawa. Tragedia na Targówku, ujawniono ciała dwóch osób

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji informował w środę o przebiegu akcji. - Dostaliśmy rano informację o tym, że na jednej z posesji na terenie warszawskiego Targówka zabarykadował się mężczyzna - tłumaczył podkom. Jacek Wiśniewski.

- Wcześniej ten mężczyzna zgłosił osobie, która poinformowała służby o tym, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki dwojga ludzi. Potwierdzili to policjanci, którzy pojawili się na miejscu - dodał.

Według Polsat News osobą, która dostała informacje o zwłokach w mieszkaniu, był współlokator 49-latka.

Domniemany sprawca zabarykadował się na piętrze tego samego budynku. Wysłano tam policyjne siły i negocjatorów. - Podjęta próba negocjacji z mężczyzną nie przyniosła spodziewanego efektu, czyli mężczyzna nie poddał się - tłumaczył rzecznik KSP.

- Negocjatorzy wypracowali taką bezpieczną sytuację do tego, aby podjąć szturm. W wyniku szturmu mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany - przekazał podkom. Wiśniewski.

