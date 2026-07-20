Pogoda w ostatnim czasie mocno doświadczyła wiele regionów. W niedzielę w związku z przejściem przez nasz kraj frontu burzowego strażacy interweniowali 1613 razy. Z kolei w poniedziałek rano przyjęto 32 głoszenia z tym związane - wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej. W najbliższych godzinach burze i silny wiatr mogą spowodować kolejne szkody.

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Burza sunie jedna za drugą. Wskazano miejsca

Niebezpieczne burze wróciły w poniedziałek do północnej i centralnej Polski. "Wiatr w czasie przechodzenia opadów i burz jest porywisty, a lokalnie występują opady drobnego gradu. W najbliższym czasie natężenie zjawisk towarzyszących będzie wzrastać" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według ekspertów IMGW w najbliższych godzinach silniejsze deszcze i burze pojawią się między innymi "w rejonie Krynicy Morskiej, Nowego Dworu Gdańskiego, Pruszcza Gdańskiego, czy Trójmiasta i Półwyspu Helskiego".

Opady deszczu mogą tam być miejscami intensywne, dochodzące do 20-30 litrów na metr kwadratowy w ciągu godziny i to może powodować "krótkotrwałe podtopienia", szczególnie na terenach zurbanizowanych - ostrzegają eksperci.

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Na północnym zachodzie burze z intensywniejszymi ulewami mogą się również pojawić w okolicach Drawska Pomorskiego, Czaplinka, Szczecina, czy Gryfina i Goleniowa.

Cały czas na północy obowiązują burzowe ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Strefa burz przemieszcza się też przez centralną Polskę, z zachodu na wschód. W kolejnych godzinach zagrzmieć może między innymi nieopodal Kalisza, Łodzi, Koła, Kutna, Płocka, Warszawy, Ciechanowa i Przasnysza.

W ciągu najbliższych kilku godzin niebezpieczne burze przesuną się przez północną i centralną Polskę IMGW materiał zewnętrzny

Miejscami oprócz deszczu w trakcie burz może też padać drobny grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami na północy znikną o godz. 19:00 i 22:00. Potem wejdą w życie inne alerty, tym razem dotyczące niebezpiecznych podmuchów.

Na północy sytuacja pogodowa prędko się nie uspokoi. Zwłaszcza nad samym morzem trzeba będzie uważać, ponieważ tam niedługo zacznie mocno wiać.

Nadchodzą wichury. Trzeba uważać w nadmorskich miejscowościach

Nawet kiedy burze w północnej Polsce się skończą, zagrożenie nie wszędzie minie. W części Wybrzeża w nocy zacznie bowiem mocno wiać.

Eksperci z IMGW w poniedziałek po południu wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnym wiatrem dla północnego Pomorza. Obowiązują one od północy do wtorku do godz. 14:00 w powiatach:

słupskim ;

lęborskim ;

wejherowskim ;

puckim ;

Gdynia ;

Gdańsk ;

Sopot ;

nowodworskim.

Na tych terenach "w strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW. W porywach wiatr może tam osiągać prędkość do 80 km/h.

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