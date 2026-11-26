W skrócie IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na południu Polski. Tam w najbliższym czasie może spaść miejscami od 10 do nawet 20 centymetrów świeżego puchu.

W weekend pogoda się uspokoi, za to do Polski napłynie chodne powietrze. Noc z soboty na niedzielę może być najzimniejszą w tym sezonie

Możliwe, że lokalnie mróz dojdzie nawet do -15 stopni Celsjusza.

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"Najpierw śnieżyce, potem siarczysty mróz" - tak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opisuje sytuację pogodową, która czeka nas w najbliższym czasie. Po ataku śnieżnej zimy pogoda zacznie się uspokajać, ale ceną za to będzie poważny spadek temperatur. Być może czeka nas najzimniejsza noc tej jesieni.

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Zima na południu pod koniec dnia. Śnieżyce coraz bliżej

Pogoda w najbliższym czasie nie będzie już miała nic wspólnego ze złotą jesienią. Znacznie więcej natomiast z zimą, która teoretycznie jeszcze nie nadeszła. Najwyraźniej jednak postanowiła nie czekać na swój kalendarzowy początek i zjawiła się już teraz.

Rzecznik IMGW w materiale poświęconym warunkom prognozowanym na koniec listopada i początek grudnia zwróciła uwagę na dwa wyróżniające się epizody pogodowe. Pierwszym będą śnieżyce, które zaczną się lada chwila, a kolejnym silny mróz, który nastąpi zaraz po nich.

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Atak zimy na południu Polski zbliża się wielkimi krokami. W czwartek po południu i wieczorem w tej części kraju trzeba się liczyć z intensywnymi opadami śniegu. Miejscami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, Małopolsce oraz na Podkarpaciu wkrótce może spaść 10-15, a lokalnie do 20 centymetrów świeżego śniegu.

Śnieżyce w południowej Polsce będą się nasilać i według Agnieszki Prasek w nocy z czwartku na piątek "rozpocznie się jedna z najbardziej intensywnych faz całego epizodu opadowego".

Intensywne opady śniegu utrzymają się także w piątek. Możliwe, że tego dnia w południowych województwach pojawi się 10 do 20 centymetrów śniegu. Nic więc dziwnego, że synoptycy planują wydać na ten czas ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla południowych powiatów Śląska, Małopolski i Podkarpacia:

IMGW prognozuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu Polski IMGW materiał zewnętrzny

Tak wymagające warunki na tych terenach mogą się utrzymać do weekendu. Sytuacja powinna zacząć się poprawiać w sobotę, kiedy opady osłabną, choć miejscami wciąż może sypać, przede wszystkim na południu i południowym wschodzie.

Pod koniec tygodnia kontrolę nad pogodą w naszym kraju przejmie rozbudowujący się wyż. Za jego sprawą aura się uspokoi, ale szybko pojawi się nowe zagrożenie: silny mróz, i to w wielu miejscach.

Mróz po śnieżycach. Miejscami nawet -15 stopni

W weekend pogoda będzie przeważnie słoneczna i w niedzielę już bez opadów. Sporym wyzwaniem będzie jednak wyraźne ochłodzenie.

W sobotę w ciągu dnia w większości kraju będzie od -4 do zera stopni. Na terenach pogórskich Karpat mróz może być jeszcze silniejszy i sięgnąć około -5 st. C. To jednak nic w porównaniu z tym, co czeka nas w weekendową noc:

"Noc z soboty na niedzielę może być jedną z najzimniejszych nocy tegorocznej jesieni" - ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.

Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy, to weekendowa noc może być najmroźniejszą w tym sezonie WXCharts materiał zewnętrzny

Bardzo możliwe, że wtedy temperatury spadną do poziomu od -5 do -10 stopni Celsjusza. Na południu noc będzie jeszcze zimniejsza i tam, szczególnie w górskich kotlinach realne będą wartości na poziomie nawet -12, -15 stopni Celsjusza.

Niedziela, choć przeważnie bezchmurna i słoneczna, także będzie bardzo zimna. Za dnia będzie bowiem przeważnie od -4 do -1 st. C, a miejscami na południowym wschodzie od -7 do -4 stopni. Tylko lokalnie nad morzem i na terenach podgórskich Sudetów może być minimalnie powyżej zera.

Bardzo możliwe, że podobne warunki utrzymają się również na początku grudnia - pierwsze dni nowego miesiąca mogą się okazać spokojne, ale jednocześnie chłodne, z bardzo mroźnymi nocami praktycznie wszędzie.

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