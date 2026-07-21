Zbliżają się kolejne godziny pełne wyładowań. Wiemy, gdzie będzie burza
Bez parasola lub kurtki przeciwdeszczowej we wtorek z domu lepiej nie wychodzić. Rozpoczął się kolejny mokry dzień z wymagającą aurą. Dość szybko wrócą również burze, które nie każą na siebie czekać do południa. Miejscami będą na tyle silne, że mogą doprowadzić do lokalnych podtopień.
Pogoda we wtorek znowu postawi na jesień, więc nie mamy co liczyć na większe ocieplenie i poprawę warunków. Tak jak od kilku dni, znowu będziemy musieli stawić czoła burzom z intensywnymi opadami deszczu. Najsilniejsze takie zjawiska wystąpią na północnym wschodzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami zagrzmi jeszcze przed południem.
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Burze i ulewy wracają. Możliwe lokalne podtopienia
Od rana do wieczora w większości Polski będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami, zaś na południu i zachodzie możliwe będą okresowe rozpogodzenia. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
Burze tym razem skupią się na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu, ale też możliwe będą na północy Mazowsza i Lubelszczyźnie.
Najsilniejsze burze nawiedzą północno-wschodnie rejony: ma Suwalszczyźnie i Mazurach możliwe będą opady sięgające lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy i tam mogą "powodować podtopienia, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych" - ostrzegają synoptycy.
Z tego powodu obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, wydane dla północnej części Podlasia i wschodniej połowy województwa warmińsko-mazurskiego. Tam podczas burz oprócz ulew trzeba się liczyć z opadem drobnego gradu i porywami wiatru dochodzącymi do 60 km/h.
Pierwsze wyładowania i intensywniejsze opady deszczu mogą występować od rana, choć silniejsze burze nadejdą niedługo przed południem, a z czasem nabiorą mocy. Uważać powinni mieszkańcy pasa terenu ciągnącego się od okolic Rucianego-Nidy i Pisza, w kierunku Ostrołęki i Łomży, po Białystok i Bielsk Podlaski, ponieważ tam burze po południu będą najsilniejsze - wynika z prognoz IMGW.
Burze będą powoli przemieszczać się z zachodu i północnego zachodu na wschód i południowy wschód kraju. Ich wędrówka będzie jednak tak powolna, że miejscami zostaną one nad niektórymi miejscami na dłużej.
O tym, że dzień nie będzie zbyt przyjemny świadczy nie tylko aura, lecz również temperatury, które jak na drugą połowę lipca nie będą imponujące.
Wtorek w chłodniejszym wydaniu. Niskie wartości na termometrach
Wychodząc z domu warto pamiętać o cieplejszych ubraniach, a na pewno przyda się kurtka przeciwdeszczowa lub parasol. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i terenach podgórskich, gdzie zanotujemy w ciągu dnia nie więcej niż 15 stopni.
W centrum można liczyć na około 19 st. C, a najcieplej zrobi się na południowym wschodzie i lokalnie na Nizinie Szczecińskiej, jednak nawet tam nie będzie więcej niż 22-23 stopnie Celsjusza.
Dodatkowo uczucie chłodu może zwiększać wiatr, który nad morzem do południa będzie bardzo silny: w porywach do 80 km/h. Oprócz tego mocno powieje w trakcie burz oraz wysoko w górach.
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