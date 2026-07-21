Pogoda we wtorek znowu postawi na jesień, więc nie mamy co liczyć na większe ocieplenie i poprawę warunków. Tak jak od kilku dni, znowu będziemy musieli stawić czoła burzom z intensywnymi opadami deszczu. Najsilniejsze takie zjawiska wystąpią na północnym wschodzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami zagrzmi jeszcze przed południem.

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Burze i ulewy wracają. Możliwe lokalne podtopienia

Od rana do wieczora w większości Polski będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami, zaś na południu i zachodzie możliwe będą okresowe rozpogodzenia. W wielu regionach przelotnie popada deszcz, zwłaszcza w północnej połowie kraju.

Burze tym razem skupią się na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu, ale też możliwe będą na północy Mazowsza i Lubelszczyźnie.

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Najsilniejsze burze nawiedzą północno-wschodnie rejony: ma Suwalszczyźnie i Mazurach możliwe będą opady sięgające lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy i tam mogą "powodować podtopienia, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych" - ostrzegają synoptycy.

Z tego powodu obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, wydane dla północnej części Podlasia i wschodniej połowy województwa warmińsko-mazurskiego. Tam podczas burz oprócz ulew trzeba się liczyć z opadem drobnego gradu i porywami wiatru dochodzącymi do 60 km/h.

Najsilniejsze burze we wtorek pojawią się na północnym wschodzie kraju - ostrzega IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Pierwsze wyładowania i intensywniejsze opady deszczu mogą występować od rana, choć silniejsze burze nadejdą niedługo przed południem, a z czasem nabiorą mocy. Uważać powinni mieszkańcy pasa terenu ciągnącego się od okolic Rucianego-Nidy i Pisza, w kierunku Ostrołęki i Łomży, po Białystok i Bielsk Podlaski, ponieważ tam burze po południu będą najsilniejsze - wynika z prognoz IMGW.

Burze będą powoli przemieszczać się z zachodu i północnego zachodu na wschód i południowy wschód kraju. Ich wędrówka będzie jednak tak powolna, że miejscami zostaną one nad niektórymi miejscami na dłużej.

O tym, że dzień nie będzie zbyt przyjemny świadczy nie tylko aura, lecz również temperatury, które jak na drugą połowę lipca nie będą imponujące.

Wtorek w chłodniejszym wydaniu. Niskie wartości na termometrach

Wychodząc z domu warto pamiętać o cieplejszych ubraniach, a na pewno przyda się kurtka przeciwdeszczowa lub parasol. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i terenach podgórskich, gdzie zanotujemy w ciągu dnia nie więcej niż 15 stopni.

W centrum można liczyć na około 19 st. C, a najcieplej zrobi się na południowym wschodzie i lokalnie na Nizinie Szczecińskiej, jednak nawet tam nie będzie więcej niż 22-23 stopnie Celsjusza.

W Polsce utrzymuje się wyraźna ujemna anomalia temperatury. Będzie chłodno w całym kraju, a zwłaszcza na północnym wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Dodatkowo uczucie chłodu może zwiększać wiatr, który nad morzem do południa będzie bardzo silny: w porywach do 80 km/h. Oprócz tego mocno powieje w trakcie burz oraz wysoko w górach.

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