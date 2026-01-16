Zbliżają się dwie potężne fale mrozów. Pierwsza uderzy lada dzień

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zmiany w pogodzie przyspieszają. Najbliższy weekend zachwyci nas słoneczną, spokojną aurą, ale ceną za to będzie znaczne ochłodzenie. Mrozy się nasilą i nie ograniczą się już tylko do wschodu, lecz rozleją praktycznie na cały kraj. Z czasem nawiedzi nas pełnoprawna zima, której oprócz siarczystych mrozów, miejscami w nocy przekraczających -20 stopni, mogą towarzyszyć również śnieżyce.

Intensywna mapa pogodowa w odcieniach fioletu po lewej stronie wskazuje na trudne warunki atmosferyczne w Polsce, po prawej osoby idące przez most podczas gęstych opadów śniegu, niektóre trzymają parasole, panuje silna zamieć.
Do Polski wracają siarczyste mrozy, które odczujemy w najbliższy weekend. W przyszłym tygodniu możliwe będą śnieżyce i kolejne ochłodzeniePatryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W nadchodzący weekend nad Polskę napłynie kolejna porcja arktycznego powietrza, przynosząc silne mrozy w większej części kraju.
  • Aura pozostanie spokojna i słoneczna dzięki wyżowi, ale nocami lokalnie temperatury mogą spaść poniżej -20 stopni.
  • Pod koniec przyszłego tygodnia prognozowana jest zmiana pogody, zwiększone zachmurzenie i możliwe intensywne opady śniegu przy wciąż utrzymujących się mrozach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W najbliższych dniach nad Polskę zacznie napływać arktyczna masa powietrza" - informuje synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie pogody na weekend.

Wyż wypchnie ciepłe powietrze na zachód. Wracają silne mrozy

Choć początkowo najzimniej będzie tak jak do tej pory - na północnym wschodzie Polski - z czasem chłód rozleje się na kolejne regiony.

"Temperatury nocami będą systematycznie spadać, lokalnie nawet poniżej -20 stopni, szczególnie przy rozpogodzeniach i słabym wietrze. [...] Z każdym kolejnym dniem coraz niższe temperatury obejmą również zachodnią część Polski" - podkreśla specjalistka.

Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach jedynie mrozy będą naszym największym pogodowym problemem. Dzięki rozległemu wyżowi Christian aura będzie spokojna i przeważnie słoneczna, bez większych opadów śniegu.

W sobotę będzie przeważnie bezchmurnie, choć rano lokalnie na południu trzeba będzie uważać na marznące mgły, ograniczające widzialność do około 300 metrów. Termometry pokażą od -9 stopni na północnym wschodzie do około -3 w centrum.

Wciąż najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie synoptycy spodziewają się nawet około sześciu stopni na plusie, jednak strefa ciepła będzie coraz mniejsza.

Druga połowa weekendu również będzie wyżowa i przeważnie słoneczna, ale coraz bardziej mroźna. W nocy temperatury na północnym wschodzie mogą spaść do -19, -18 stopni Celsjusza, a jeśli po zmroku będzie spokojnie i bezchmurnie, to może być nawet poniżej -20.

Mapa anomalii temperatury w Europie Środkowej z wyraźnie oznaczonymi krajami, skala kolorów pokazuje różnice temperatur względem normy, Polska i wschodnia część Niemiec objęte silnym ochłodzeniem z przewagą fioletowych i różowych barw.
Pod koniec tego tygodnia ujemna anomalia temperatury na wschodzie może się nasilićWXChartsmateriał zewnętrzny

Niedziela powinna już być mroźna w zdecydowanej większości kraju, z temperaturami od -10 st. C na wschodzie, około -5 w centrum, z enklawą ciepła na południowym zachodzie do 6 stopni powyżej zera.

Kolejne dni powinny upłynąć pod znakiem wyżowej pogody, czyli będzie przeważnie dość pogodnie i sucho, ale dalej mroźnie, zwłaszcza w nocy. Potem jednak nastąpi kolejna znacząca zmiana.

Zobacz również:

W piątek znowu najzimniej będzie na północnym wschodzie i wyraźnie więcej w reszcie kraju. Strefa chłodu powoli zacznie się jednak poszerzać na zachód
Polska

Enklawa mrozu zacznie się rozszerzać. Christian przywróci zimę

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Szykuje się druga fala zimna. Powinna przynieść śnieżyce

    Mniej przyjazna wersja zimy może czekać nas w dalszym okresie. Możliwe bowiem, że będzie nie tylko zimno, ale też spadnie kolejna porcja śniegu.

    "Pod koniec przyszłego tygodnia spodziewamy się przebudowy pola barycznego i możliwe będzie pojawienie się ośrodka niżowego, co może skutkować wzrostem zachmurzenia oraz opadami śniegu" - sugeruje prognoza zaprezentowana przez Agnieszkę Prasek.

    Niewykluczone, że od połowy przyszłego tygodnia mocniejsze opady śniegu wrócą do wielu części kraju - najpierw na wschodzie, a potem również zanotujemy je w centrum oraz zachodnich regionach Polski.

    Mapa Polski z prognozą opadów atmosferycznych na kolejne dni stycznia, ilustrująca występowanie deszczu, śniegu oraz mieszanych opadów w różnych regionach kraju. Największa ilość opadów śniegu przewidywana jest na dni od 21 do 25 stycznia, zaznaczona n...
    Najbliższe dni będą wyżowe i spokojne. W przyszłym tygodniu do naszego kraju mogą jednak wrócić mocniejsze opady śnieguWXChartsmateriał zewnętrzny

    Jednocześnie będzie to okres nasilających się mrozów, które za dnia w większości Polski mogą sięgać od -5, do -9 stopni, a pod koniec tygodnia na wschodzie sięgać nawet kilkunastu stopni poniżej zera. Możliwe też, że nocami lokalnie na północnym wschodzie mrozy mogą znowu przekraczać barierę -20 stopni Celsjusza.

    Seria map ilustruje prognozowane minimalne temperatury powietrza w Polsce, przedstawione na okres od 16 do 25 stycznia dla poszczególnych regionów kraju, z wyraźnie widocznym spadkiem temperatury w drugiej połowie prognozowanego okresu.
    Pod koniec przyszłego tygodnia nocami lokalnie znowu może wystąpić siarczysty mróz przekraczający -20 st. CIMGWmateriał zewnętrzny

    Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że prognozy na taki okres są bardzo niepewne i obarczone dużym ryzykiem błędu. "To termin odległy, a modele numeryczne mogą jeszcze ulec zmianie" - zastrzega ekspertka z IMGW.

    Zobacz również:

    W weekend pogoda w Polsce się uspokoi i do wielu miejsc wrócą mrozy. Możliwe, że nocami lokalnie będzie nawet -20 stopni
    Polska

    Coraz wyraźniej widać koniec ocieplenia. Zmiana nastąpi niebawem

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Azyl dla Ziobry. Czarnek o kulisach decyzji byłego ministraPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze