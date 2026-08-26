Nieco ponad dwa tygodnie po zaćmieniu Słońca czeka nas kolejne astronomiczne zjawisko, które nie zdarza się często. Chodzi o zaćmienie Księżyca, które nad Polską będzie bardzo głębokie. Obserwatorzy mogą jednak mieć utrudnione zadanie, między innymi z powodu pogody.

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Zaćmienie Księżyca nad Polską. Wskazali najlepszy czas na obserwację

12 sierpnia w wielu krajach można było podziwiać pełne zaćmienie Słońca. Całkowite przesłonięcie tarczy słonecznej przez Księżyc mogły obserwować osoby przebywające na zachodnim wybrzeżu Islandii, na zachodzie Wielkiej Brytanii, na Balearach czy na wybrzeżu Hiszpanii.

Polacy mogli w tym czasie czuć się zawiedzeni, ponieważ w naszym kraju zaćmienie było widoczne tylko częściowo. Teraz jednak czeka nas kolejny spektakl na niebie: w nocy z czwartku na piątek będziemy świadkami częściowego zaćmienia Księżyca.

Aby je obserwować trzeba będzie jednak "zarwać noc". Faza półcieniowa zacznie się w piątek około godz. 3:23, a częściowo około 4:33. "Księżyc będzie wtedy bardzo nisko nad zachodnim i południowo-zachodnim horyzontem" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Specjaliści IMGW jako najlepszy czas na obserwację wskazują okres między godz. 4:30 a zachodem Księżyca.

Inaczej niż podczas zaćmienia słońca, tym razem do obserwacji nie trzeba korzystać z żadnych filtrów ochronnych. Zaćmienie księżyca "można bezpiecznie oglądać gołym okiem" - czytamy we wpisie na profilu IMGW w serwisie X.

Obserwację zaćmienia może jednak utrudnić pogoda, przynajmniej w zachodniej części kraju. W tym okresie bowiem z zachodu może się stopniowo zbliżać front atmosferyczny. Do Polski dotrze on co prawda w piątek wieczorem, jednak już wcześniej może do tej części kraju przynieść więcej chmur, a to może utrudnić obserwację zaćmienia Księżyca.

Pogoda może zepsuć obserwację. Pora też nie będzie najlepsza

"Zaćmienia lubią chadzać parami! Dlatego nieco ponad dwa tygodnie po zaćmieniu Słońca - już w najbliższy piątek przed świtem - czeka nas bardzo głębokie częściowe zaćmienie Księżyca!" - napisał popularyzator astronomii Karol Wójcik na profilu Z głową w gwiazdach na Facebooku.

Jak podkreśla Wójcik, często zdarza się, że jedno zaćmienie następuje niedługo po wcześniejszym. W tym czasie bowiem Słońce i Księżyc znajdują się blisko punktów przecięcia na niebie płaszczyzny orbit naszego naturalnego satelity i gwiazdy.

Popularyzator astronomii zwraca uwagę, że choć zaćmienie Księżyca będzie częściowo, jednak bardzo głębokie: "nasz naturalny satelita zagłębi się aż w 93 proc. w cień rzucany przez naszą planetę" - czytamy we wpisie na Facebooku.

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Obserwację zjawiska może jeszcze utrudnić czas, w którym do niego dojdzie. Jak zwraca uwagę Karol Wójcik, "faza półcieniowa rozpocznie się praktycznie w momencie świtu astronomicznego", co oznacza, że na niebie zacznie się robić jaśniej.

Ponieważ wschód słońca w Warszawie nastąpi o godz. 5:40, będzie to miało miejsce "praktycznie w momencie zachodu zaćmionego Księżyca". A to oznacza, że Księżyc będzie już nisko nad widnokręgiem, a niebo będzie jasne, przynajmniej we wschodniej Polsce.

Na zachodzie niebo co prawda będzie o tej porze ciemniejsze, jednak właśnie tam trzeba się liczyć z możliwym zachmurzeniem.

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