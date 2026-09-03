Zbliża się poważne załamanie pogody. Pierwsze oznaki w czwartek

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Kurtki przeciwdeszczowe w czwartek na pewno się przydadzą. W wielu miejscach zrobi się mokro, a potem pojawią się burze. W niektórych miejscach grzmi od rana. Mieszkańcy Wybrzeża muszą się przygotować na większe załamanie pogody, nie tylko w ciągu dnia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Chmury i deszcz w rejonie Gdańska. W czwartek takie warunki utrzymają się nie tylko za dnia, lecz również po zmroku
Pogoda w czwartek upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia, deszczu oraz lokalnych burz na południowym wschodzie i północyKarol Strzelecki/East News/WXCHARTSEast News

Sytuacja w pogodzie zacznie się poważnie komplikować. W czwartek nie unikniemy przelotnego deszczu i burz, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie. Potem zmiany się pogłębią - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami już słychać grzmoty.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Mokro, pochmurnie i burzowo. Do tego poranne mgły

Pierwsze burze pojawiły się w czwartek rano, w północnej części Podkarpacia. Przemieszczają się z zachodu na wschód, niosąc krótkie, ale intensywne opady deszczu, punktowo sięgające 20 litrów wody na metr kwadratowy. To nie będą jedyne tego typu zjawiska w ciągu dnia.

Oprócz burz w pierwszych godzinach dnia na wschodzie i południowym wschodzie trzeba jeszcze uważać na mgły, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.

W wielu rejonach kraju w czwartek będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, zaś burze pojawią się nie tylko na południowym wschodzie, lecz również na północy. W ich trakcie będzie ulewnie, a porywy wiatru osiągną 50-65 km/h.

Mapa pogodowa Polski ilustrująca rozmieszczenie opadów, z wyraźnie zaznaczonymi strefami intensywnego deszczu na zachodzie, południowym zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju, przy czym pozostałe obszary pozostają suche lub z mini...
Czwartek będzie deszczowy i pochmurny w wielu miejscach, a na północy i południowym wschodzie pojawią się burzeWXChartsmateriał zewnętrzny

Burze na północy pojawią się po południu i wieczorem, wraz z niżej przesuwającym się z zachodu na wschód. Na tych terenach suma opadów przeważnie wyniesie 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Północne krańce Polski z czasem czekają kolejne wyzwania - możliwe, że w piątek pojawią się tam ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Zobacz również:

We wrześniu będą jeszcze upalne dni, a kolejne tygodnie przyniosą deszcze i pochmurną aurę. Nowa prognoza długoterminowa IMGW na jesień
Polska

Sprawdziliśmy, jakie są szanse na "złotą polską jesień". Nie będzie łatwo

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda gorsza z każdą kolejną godziną. Wiatr się nasili

Temperatury nie będą się znacząco różnić od tych z poprzednich dni i w większości kraju wyniosą od 20 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej w czwartek będzie na południowym wschodzie: do 26 stopni, a najchłodniej w rejonie Suwalszczyzny oraz nad morzem, gdzie synoptycy prognozują nie więcej niż 18-19 st. C.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie największe ocieplenie obejmuje Hiszpanię, Francję, Włochy i część Europy Środkowej w odcieniach czerwieni, natomiast chłodniejsze regiony widoczne są na wschodzie i północy kontynentu w odcieniac...
W czwartek nie będzie chłodno: w większości regionów będzie powyżej 20 stopni Celsjusza, a maksymalnie 26 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Poza burzami wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jedynie nad morzem dość silny. Potem w tym rejonie stanie się jeszcze silniejszy. W nocy z czwartku na piątek jego porywy nad morzem osiągną w porywach do 30-40 km/h, a w czasie utrzymujących się w tym rejonie burz do 65 km/h.

Warunki w tej części kraju w piątek jeszcze się pogorszą. Ze względu na kolejne burze i silny wiatr IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnych powiatów Pomorza Zachodniego, Pomorza i północno-wschodnich rejonów województwa warmińsko-mazurskiego.

W piątek porywy wiatru nad morzem będą niebezpieczne i w czasie burz mogą dochodzić do 70 km/h.

Zobacz również:

We wrześniu mamy jeszcze szansę na upalne dni - wynika z prognozy długoterminowej IMGW. Jednocześnie będzie jednak pochmurnie i deszczowo
Polska

We wrześniu jeszcze zrobi się upalnie. Prognozy wskazują konkretne dni

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Hołownia wejdzie do rządu? Roszada możliwa już wkrótce INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze