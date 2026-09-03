Sytuacja w pogodzie zacznie się poważnie komplikować. W czwartek nie unikniemy przelotnego deszczu i burz, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie. Potem zmiany się pogłębią - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami już słychać grzmoty.

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Mokro, pochmurnie i burzowo. Do tego poranne mgły

Pierwsze burze pojawiły się w czwartek rano, w północnej części Podkarpacia. Przemieszczają się z zachodu na wschód, niosąc krótkie, ale intensywne opady deszczu, punktowo sięgające 20 litrów wody na metr kwadratowy. To nie będą jedyne tego typu zjawiska w ciągu dnia.

Oprócz burz w pierwszych godzinach dnia na wschodzie i południowym wschodzie trzeba jeszcze uważać na mgły, które lokalnie mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.

W wielu rejonach kraju w czwartek będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, zaś burze pojawią się nie tylko na południowym wschodzie, lecz również na północy. W ich trakcie będzie ulewnie, a porywy wiatru osiągną 50-65 km/h.

Czwartek będzie deszczowy i pochmurny w wielu miejscach, a na północy i południowym wschodzie pojawią się burze WXCharts materiał zewnętrzny

Burze na północy pojawią się po południu i wieczorem, wraz z niżej przesuwającym się z zachodu na wschód. Na tych terenach suma opadów przeważnie wyniesie 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Północne krańce Polski z czasem czekają kolejne wyzwania - możliwe, że w piątek pojawią się tam ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Pogoda gorsza z każdą kolejną godziną. Wiatr się nasili

Temperatury nie będą się znacząco różnić od tych z poprzednich dni i w większości kraju wyniosą od 20 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej w czwartek będzie na południowym wschodzie: do 26 stopni, a najchłodniej w rejonie Suwalszczyzny oraz nad morzem, gdzie synoptycy prognozują nie więcej niż 18-19 st. C.

W czwartek nie będzie chłodno: w większości regionów będzie powyżej 20 stopni Celsjusza, a maksymalnie 26 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Poza burzami wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jedynie nad morzem dość silny. Potem w tym rejonie stanie się jeszcze silniejszy. W nocy z czwartku na piątek jego porywy nad morzem osiągną w porywach do 30-40 km/h, a w czasie utrzymujących się w tym rejonie burz do 65 km/h.

Warunki w tej części kraju w piątek jeszcze się pogorszą. Ze względu na kolejne burze i silny wiatr IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnych powiatów Pomorza Zachodniego, Pomorza i północno-wschodnich rejonów województwa warmińsko-mazurskiego.

W piątek porywy wiatru nad morzem będą niebezpieczne i w czasie burz mogą dochodzić do 70 km/h.

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