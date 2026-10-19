Nowy tydzień przyniesie wyraźne pogorszenie pogody, w porównaniu z poprzednimi dniami. Chociaż będziemy w zasięgu umacniającego się wyżu, odczujemy jednocześnie działanie niżu, zwłaszcza na wschodzie kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pod koniec dnia na wschodzie zrobi się mokro.

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Pogoda bardziej deszczowa. Odczują to mieszkańcy wschodniej Polski

Poniedziałek przyniesie nam "chmury, mgły i lokalne przejaśnienia" - czytamy w prognozie IMGW na poniedziałek. Rano na południu będą się jeszcze utrzymywać mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

Na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami na południu chmur będzie najwięcej. W tej części Polski aura się zepsuje, wieczorem spadnie też więcej deszczu. W pozostałych rejonach kraju możliwa będzie mżawka.

Najwięcej deszczu w poniedziałek spadnie w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie i wschodzie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Wyraźnie lepsze warunki panować będą w centrum i na południowym zachodzie, gdzie możliwe będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W północno-zachodniej Polsce słońca będzie najwięcej i tam nie powinno padać w żadnym momencie dnia.

Do złotej jesieni w poniedziałek sporo zabraknie i nie chodzi tu tylko o chmury i deszcz. Temperatury również nie zachwycą, i to od samego rana.

Poranek na minusie. Kolejne godziny będą niewiele cieplejsze

Za nami chłodny poranek. O godz. 8:00 w Lęborku panowały jeszcze przymrozki na poziomie -0,3 st. C. W wielu miejscach na północy było wówczas minimalnie powyżej zera.

W ciągu dnia będzie tylko trochę lepiej pod tym względem. W przeważającej części Polski będzie od 7 do maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Na najcieplejszym Pomorzu Zachodnim nie będzie więcej niż 13 stopni.

Poniedziałek będzie chłodny w całym kraju. W wielu miejscach będzie mniej niż 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, ponieważ przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Tylko na Wybrzeżu może powiać nieco mocniej.

W poniedziałek pogoda nigdzie nie będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Na zachodzie warunki będą obojętne, zaś na wschodzie przeważnie będą niekorzystne, zwłaszcza na południowym wschodzie.

Pogoda w poniedziałek najmniej przyjazna będzie na wschodzie, gdzie oddziaływanie niżu będzie najsilniejsze IMGW materiał zewnętrzny

Po chłodnym i pochmurnym dniu przyjdzie noc, która pogodowo nie będzie się wiele różnić. Po zachodzie słońca wciąż będzie się utrzymywać sporo chmur, a miejscami dalej może padać deszcz lub mżawka. Niewykluczone są również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

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