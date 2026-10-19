Zbliża się poważne pogorszenie pogody. Najnowsze prognozy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Od mżawki po deszcz, od przymrozków po chłód. W poniedziałek będzie mokro i zimno w wielu miejscach. O godz. 8:00 lokalnie wciąż panowały ujemne temperatury, a w ciągu dnia w wielu miejscach będzie poniżej 10 stopni. Nie zabraknie również opadów deszczu, także po zachodzie słońca.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
W poniedziałek w wielu miejscach będzie mokro i nieprzyjemnie. Do tego dojdą niskie temperatury, często poniżej 10 stopni
W poniedziałek będzie pochmurnie i deszczowo, zwłaszcza na wschodzie, w drugiej połowie dniaPiotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Nowy tydzień przyniesie wyraźne pogorszenie pogody, w porównaniu z poprzednimi dniami. Chociaż będziemy w zasięgu umacniającego się wyżu, odczujemy jednocześnie działanie niżu, zwłaszcza na wschodzie kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pod koniec dnia na wschodzie zrobi się mokro.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Pogoda bardziej deszczowa. Odczują to mieszkańcy wschodniej Polski

Poniedziałek przyniesie nam "chmury, mgły i lokalne przejaśnienia" - czytamy w prognozie IMGW na poniedziałek. Rano na południu będą się jeszcze utrzymywać mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

Na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami na południu chmur będzie najwięcej. W tej części Polski aura się zepsuje, wieczorem spadnie też więcej deszczu. W pozostałych rejonach kraju możliwa będzie mżawka.

Mapa pogodowa Polski z zaznaczonym na niebiesko i zielono obszarem opadów rozciągającym się od południowego wschodu kraju przez centrum aż do północnej granicy, z największym natężeniem deszczu w centralnej części mapy.
Najwięcej deszczu w poniedziałek spadnie w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie i wschodzie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Wyraźnie lepsze warunki panować będą w centrum i na południowym zachodzie, gdzie możliwe będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W północno-zachodniej Polsce słońca będzie najwięcej i tam nie powinno padać w żadnym momencie dnia.

Do złotej jesieni w poniedziałek sporo zabraknie i nie chodzi tu tylko o chmury i deszcz. Temperatury również nie zachwycą, i to od samego rana.

Zobacz również:

W najbliższym czasie nocne przymrozki w Polsce będą się powtarzać. Pod koniec przyszłego tygodnia mogą być jeszcze silniejsze
Polska

W Polsce zrobiło się mroźnie. Podobne epizody będą się powtarzać

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Poranek na minusie. Kolejne godziny będą niewiele cieplejsze

Za nami chłodny poranek. O godz. 8:00 w Lęborku panowały jeszcze przymrozki na poziomie -0,3 st. C. W wielu miejscach na północy było wówczas minimalnie powyżej zera.

W ciągu dnia będzie tylko trochę lepiej pod tym względem. W przeważającej części Polski będzie od 7 do maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Na najcieplejszym Pomorzu Zachodnim nie będzie więcej niż 13 stopni.

Mapa przedstawia anomalię temperatury powietrza nad Polską i krajami sąsiednimi, z zaznaczonym intensywnym obszarem chłodniejszym od normy w centrum i na południu Polski oraz cieplejszymi regionami na zachodzie i wschodzie Europy.
Poniedziałek będzie chłodny w całym kraju. W wielu miejscach będzie mniej niż 10 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, ponieważ przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Tylko na Wybrzeżu może powiać nieco mocniej.

W poniedziałek pogoda nigdzie nie będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Na zachodzie warunki będą obojętne, zaś na wschodzie przeważnie będą niekorzystne, zwłaszcza na południowym wschodzie.

Kolorowa mapa Polski z wyraźnym zaznaczeniem obszarów biometu niekorzystnego i bardzo niekorzystnego w środkowej i wschodniej części kraju oraz neutralnego w części zachodniej, uzupełniona legendą wyjaśniającą znaczenie zastosowanych oznaczeń i kolorów.
Pogoda w poniedziałek najmniej przyjazna będzie na wschodzie, gdzie oddziaływanie niżu będzie najsilniejszeIMGWmateriał zewnętrzny

Po chłodnym i pochmurnym dniu przyjdzie noc, która pogodowo nie będzie się wiele różnić. Po zachodzie słońca wciąż będzie się utrzymywać sporo chmur, a miejscami dalej może padać deszcz lub mżawka. Niewykluczone są również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Zobacz również:

Pogoda długoterminowa na Wszystkich Świętych zaprezentowana przez synoptyk Agnieszkę Prasek z IMGW
Polska

Pogoda na 1 listopada inna, niż można się spodziewać. Ekspertka wyjaśnia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

Nawrocki zapytany o układ Trump-Putin. "Moje stanowisko jest jasne"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze