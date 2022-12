Wszystko wskazuje na to, że w tym roku czekają nas opady śniegu, jakich nie widzieliśmy od lat. Są one prognozowane już na ten weekend. Kolejny tydzień przyniesie również spore ochłodzenie. Niestety nie są to korzystne warunki dla kierowców, dlatego konieczne będzie zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

Niepokojąca prognoza pogody. Śnieżyce już w weekend

W niedzielę największych opadów śniegu możemy się spodziewać w południowej oraz centralnej części kraju. Jak podaje IMGW, mogą one sięgnąć nawet 20 cm w ciągu doby. Podobna sytuacja będzie się utrzymywała również w poniedziałek. Miejscami możliwe są zawieje śnieżne, znacząco ograniczające widoczność.

We wschodniej części kraju prognozowane są natomiast marznące opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, powodujące gołoledź. Na ulicach będzie więc bardzo ślisko. Już teraz pojawiają się ostrzeżenia przed możliwymi paraliżami komunikacyjnymi.