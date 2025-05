Zbliża się pogodowa kulminacja. Znamy najchłodniejsze dni

Jeśli ktoś narzeka na panujący chłód, to wkrótce będzie miał do tego więcej powodów. Niedługo temperatury spadną jeszcze bardziej. Będzie w Polsce sporo miejsc, w których za dnia na termometrach zobaczymy jednocyfrowe wartości. Dopiero pod koniec weekendu zrobi się nieco cieplej. Na dalszą poprawę trzeba będzie poczekać do drugiej połowy maja.