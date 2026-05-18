Zbliża się najcieplejszy dzień od początku roku. Mamy realne szanse na upał

Jakub Wojciechowski

Chłód nie odpuszcza, ale to jego ostatnie dni. Do Polski płynie już fala gorącego powietrza, która dotrze do nas pod koniec tygodnia. Możliwe, że potem zrobi się tak ciepło, że poczujemy pierwszy w tym roku upał, i to w więcej niż jednym regionie. Możemy też liczyć na stopniową poprawę warunków.

Upał w Polsce niedługo się pojawi. Prognoza długoterminowa IMGW wskazuje na zdecydowane ocieplenie po weekendzie
Na początku przyszłego tygodnia w Polsce możemy zanotować pierwszy upalny dzień - wynika z najnowszych prognoz IMGW

W skrócie

  • Jeszcze tym tygodniu możemy odczuć pierwsze oznaki wyraźnego ocieplenia.
  • W połowie tygodnia prognozowany jest stopniowy wzrost temperatur, w wielu miejscach będzie powyżej 20 stopni Celsjusza.
  • W przyszłym tygodniu możliwy jest pierwszy w roku upał, z wartościami nawet do 32 stopni na zachodnich krańcach Polski.
Chłodna, pochmurna i deszczowa aura towarzyszy nam mniej więcej od tygodnia i wiele wskazuje na to, że jeszcze się utrzyma. Temperatury w niewielu miejscach dochodzą do progu 20 stopni Celsjusza, a deszcze i lokalne burze wciąż wracają - w poniedziałek do wschodniej Polski. Możliwe jednak, że w przyszłym tygodniu pogoda bardzo się poprawi - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Tydzień chłodniejszy, ale nie do końca. Zaczną się wyraźne zmiany

Nowy tydzień nie przyniósł zmian na lepsze. W poniedziałek nad większością kraju utrzymują się ciemne chmury, a we wschodniej połowie kraju synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym deszczem, lokalnym gradobiciem oraz mocniejszymi podmuchami wiatru.

Wtorek również będzie dość wymagającym dniem, z przelotnym deszczem w wielu miejscach, w dodatku na południowym zachodzie i w Bieszczadach znowu może zagrzmieć. Temperatury będą zbliżone do tych z poniedziałku i w najcieplejszych rejonach nie powinny przekroczyć 20-21 stopni.

Mapa Polski ilustrująca anomalię temperatury powietrza, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami cieplejszymi na południowym zachodzie i południowym wschodzie, oraz chłodniejszymi fragmentami w centrum i północy kraju.
Przez kilka najbliższych dni w najcieplejszych rejonach kraju będzie niewiele ponad 20 stopni

Z lokalnymi burzami oraz przelotnym deszczem będziemy się zmagać przez praktycznie cały tydzień, jednak z czasem pojawi się więcej pozytywnych zmian.

Wiele wskazuje na to, że w połowie tygodnia temperatury stopniowo zaczną wzrastać. Choć wciąż będzie mokro i pochmurnie, w czwartek w większości kraju będzie 20 stopni lub nieco więcej - do 23-24 stopni na południowym zachodzie.

Piątek będzie bardziej pogodny i tego dnia około 23 st. C na poczują mieszkańcy zachodniej Polski. Potem z każdym kolejnym dniem będzie tylko cieplej, a być może nawet będziemy mieli do czynienia z pierwszym tegorocznym upałem.

Do Polski zmierza prawdziwy upał. W więcej niż jednym regionie

Nie licząc obecnego chłodnego i deszczowego epizodu tegoroczna wiosna była przeważnie słoneczna i sucha. Bywały nawet dni, kiedy otarliśmy się o upał. W maju w Pile zanotowano 29 stopni Celsjusza, czyli do progu upału zabrakło tylko jednego stopnia. Możliwe, że wkrótce ta bariera pęknie.

Wzbierającą falę ciepła odczujemy w weekend. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to w sobotę na Ziemi Lubuskiej miejscami może być nawet 28 stopni. W większości kraju, nie licząc wschodnich rejonów, będzie wówczas ponad 20 st. C.

Kolejny dzień będzie jeszcze cieplejszy. W niedzielę już wszędzie będzie znacznie powyżej progu 20 stopni, a na zachodzie termometry pokażą około 29. W centrum będzie wtedy w okolicach 25-27 st. C.

Jednocześnie będzie zdecydowanie spokojniej: od weekendu w większości Polski powinno być już sucho i przeważnie bez deszczu i burz.

Mapa prognozy opadów atmosferycznych w Polsce na kolejne dni maja 2026, z zaznaczeniem ilości opadów w milimetrach, obejmująca głównie północne i zachodnie regiony kraju, gdzie przewidywana suma opadów jest największa, podczas gdy pozostałe dni i rejon...
Obecny tydzień będzie deszczowy i pochmurny niemal do końca. Jeszcze przed weekendem pogoda jednak zdecydowanie się uspokoi

Przełom może nastąpić w poniedziałek. Według najnowszych prognoz IMGW to właśnie tego dnia możemy doświadczyć pierwszego w tym roku upału.

Mapa Polski i krajów ościennych z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, przedstawiająca przewagę intensywnych czerwonych i pomarańczowych kolorów wskazujących na znacznie podwyższone wartości względem normy wieloletniej.
Za tydzień możemy doświadczyć pierwszego w tym roku upału. Na zachodzie tego dnia może być powyżej 30 stopni

Bardzo możliwe, że tego dnia na zachodnich krańcach zanotujemy nawet 32 stopnie Celsjusza. Upalnie zrobi się nie tylko tam. Miejscami w Wielkopolsce może być 30 stopni.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza dla Polski od 18 do 27 maja 2026 roku, przedstawiająca stopniowy wzrost wartości z zakresu 14-19°C do poziomów powyżej 27°C, z wyraźnie cieplejszymi dniami w ostatnich dniach prognozy, zwłaszcza w południowej ...
Zdecydowanie cieplej zrobi się pod koniec tego tygodnia, potem temperatury jeszcze wzrosną - prognozuje IMGW

Wiele wskazuje na to, że fala ciepła utrzyma się dłużej, przynajmniej przez większość przyszłego tygodnia.

Choć upał możemy zanotować tylko w poniedziałek, to przez kolejne dni dalej będzie bardzo ciepło. Praktycznie wszędzie powinno być wyraźnie powyżej 20 stopni, a na zachodzie lokalnie termometry pokażą do 26-28 st. C.

O tym, czy potem nadejdą kolejne upalne dni, będziemy mogli się przekonać wówczas, kiedy pojawią się nowe prognozy długoterminowe. Warto podkreślić, że tego typu wyliczenia obarczone są dużym ryzykiem błędu a najlepiej sprawdzają się prognozy na maksymalnie kilka dni.

