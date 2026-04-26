W skrócie Kwota zebrana na rzecz fundacji Cancer Fighters w ramach akcji organizowanej przez youtubera Łatwogang osiągnęła 100 mln złotych i nadal rośnie.

W akcję zaangażowały się gwiazdy muzyki, filmu i sportu, z których część publicznie ogoliła głowy podczas relacji na żywo.

Pojawiły się kontrowersje dotyczące jednego z wyzwań na streamie, na co zareagowała fundacja Dajemy Dzieciom Siłę apelując o monitorowanie zbiórki.

Akcja charytatywna na rzecz fundacji Cancer Fighters rozpoczęła się od piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" nagranej przez rapera Bedeosa 2115 oraz Maję Mecan - młodą podopieczną fundacji.

"Słuchaj, raku, dobrze, bo kończą ci się dni. Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd.

Kradniesz nam marzenia i dziecięce sny. Każdy mój upadek uczy jak iść dalej w przód" -rapuje w piosence 11-letnia Maja, która przechodzi już trzeci nawrót białaczki.

Akcja charytatywna na rzecz Cancer Fighters. Zebrano już ponad 135 mln zł

Youtuber Łatwogang postanowił wykorzystać piosenkę do rozpoczęcia akcji charytatywnej na rzecz fundacji Cancer Fighters, której podopiecznymi są dzieci i dorośli zmagający się z nowotworami. Na YouTube uruchomił on relację na żywo, która zgodnie z założeniem miała trwać dziewięć dni. W trakcie transmisji na jego kanale ruszyła zbiórka pieniędzy na pomoc osobom chorującym na nowotwory.

- Ja uważałem, że możemy zebrać 200-500 tys. zł - stwierdził Patryk Garkowski, znany jako Łatwogang. Tymczasem w niedzielę zebrana kwota przekroczyła już 135 mln złotych i nadal rośnie w szybkim tempie. Wszystko dzięki szerokiemu zaangażowaniu w akcję zarówno anonimowych donatorów, jak i gwiazd filmu, muzyki i sportu.

- Dawno Polska się tak nie zjednoczyła. (...) Cieszmy się tym dniem, świętujmy razem - mówił w niedzielę po południu dziennikarzom Łatwogang, dziękując wszystkim zaangażowanym w akcję. - A teraz pozwolicie, że wrócę pomagać - dodał na koniec.

Ludzie "wpadają na streama", golą głowy na łyso

Na streamie na żywo pojawili się m.in. Cezary Pazura, Borys Szyc, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Mata, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny z żoną Mariną, Doda, Dawid Podsiadło, Dorota Szelągowska, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, bracia Paweł i Łukasz Golec czy zmarły w czwartek poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka.

Wiele gwiazd w ramach wyrażenia wsparcia dla osób chorujących na nowotwory zgodziło się ogolić włosy podczas relacji live. Aktorka Agata Kulesza ogoliła na łyso głowę piosenkarki Katarzyny Nosowskiej, Cezary Pazura miał ogolić głowę swojej żony, Edyty, ale koniec końców zrobił to ktoś inny, a piosenkarka Natalia Szroeder ogoliła piosenkarza Vito Bambino. Na obcięcie włosów do zera zdecydowała się również influencerka modowa Maffashion oraz Maciej Kurzajewski podczas prowadzenia porannego programu "Halo, tu Polsat".

"Cegiełkę od siebie" dorzucił także Plus razem z telewizją POLSAT i Polsat Box, wpłacając 300 000 tys. złotych na zbiórkę Łatwoganga.

Kontrowersje w związku z akcją. "Apelujemy"

Akcja budzi ogromne emocje, głównie pozytywne, i spotyka się z wielkim zainteresowanie - obecnie transmisja oglądana jest przez niemal 700 tys. osób. "Jasna strona internetu", "fenomen" - czytamy w komentarzach.

Także Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) wskazuje, że od kilku dni "trzyma kciuki" za wynik zbiórki. Jednocześnie FDDS zwraca uwagę na niepokojące zjawisko. "Gdy pojawiła się informacja, że przy przekroczeniu progu 85 mln zł do wczoraj do godz. 24.00, Mini Mike (osoba z achondroplazją - ) zostanie wystrzelony z procy, nie mogliśmy uwierzyć…" - czytamy na profilu Fundacji.

"Apelujemy do Fundacja Onkologiczna Cancer Fighters jako organizacji świadczącej działalność pożytku publicznego i podmiotu tej zbiórki, by pilnie rozpoczęli Państwo monitorowanie zbiórki pod kątem pojawiających się wyzwań i upewnili, że żadne z nich nie wiążą się z upokorzeniem i krzywdą" - napisała fundacja.

