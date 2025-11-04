Zbigniew Ziobro zawiadamia prokuraturę. "Podpisał nie swój dokument"

Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka i prokuratora Piotra Woźniaka.

Jak przekazał były minister sprawiedliwości, wniosek prokuratora krajowego o uchylenie mu immunitetu podpisała inna osoba przez co - zdaniem Ziobry - Waldemar Żurek poświadczył nieprawdę, wysyłając dokument do Sejmu.

"Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - napisał Ziobro na platformie X.

Ziobro składa zawiadomienie. "Działanie na szkodę interesu"

Z dołączonego do wpisu skanu zawiadomienia wynika, że dotyczy ono przestępstw z art. 227 kk i art. 271 par. 3 kk i art. 231 par. 2 kk przy zastos. art. 11 par. 2 kk, polegającego na "poświadczeniu nieprawdy w dniu 28 października 2025r. w Warszawie, przez działającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej funkcjonariusza publicznego - Piotra Woźniaka, prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie".

W ocenie Ziobry złożenie podpisu pod wnioskiem przez inną osobę było "działaniem na szkodę interesu publicznego przejawiającego się wprowadzeniem Marszałka Sejmu RP w błąd co do funkcji sprawowanej przez autora wniosku" i "działaniem na szkodę interesu prywatnego Zbigniewa Ziobry" przejawiającym się złożeniem poświadczającego nieprawdę a zatem pochodzącego z przestępstwa wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej i narażeniem go na utratę immunitetu parlamentarnego a także na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

