Zbigniew Ziobro z kolejnymi kłopotami. Sejm zdecydował

W skrócie Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej.

Zbigniew Ziobro został oskarżony w prywatnym akcie oskarżenia o zniesławienie i znieważenie prokuratora krajowego oraz innych prokuratorów. Dariusz Korneluk domaga się dla niego m.in. kary roku więzienia w zawieszeniu i przeprosin.

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w USA. Wcześniej Sejm uchylił jego immunitet w związku z 26 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.

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Za wyrażeniem zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Ziobry głosowało 238 posłów. Przeciwnego zdania było 198 parlamentarzystów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek poparli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PSL, Nowej Lewicy, Centrum, Polski 2050 i Partii Razem. "Za" było również czterech posłów niezrzeszonych oraz jeden przedstawiciel Demokracji Bezpośredniej.

Sejm zagłosował w sprawie Ziobry. Przeciw byli posłowie opozycji

Przeciwko pociągnięciu Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej głosowali wszyscy obecni na sali członkowie PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej, a także dwóch posłów Demokracji Bezpośredniej oraz dwóch niezrzeszonych.

Prywatny akt oskarżenia przeciwko Ziobrze złożył prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Oskarża on byłego ministra o zniesławienie i znieważenie.

Ziobro publicznie nazwał Korneluka oraz podległych mu śledczych "fujarami". Prokurator krajowy domaga się dla polityka PiS kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz przeprosin.

Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów. Były minister przebywa obecnie w USA

Zbigniew Ziobro podejrzany jest też w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu przedstawić 26 zarzutów.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich wspomnianych zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Żadne z wymienionych nie doszło do skutku z powodu nieobecności w kraju.

Były minister sprawiedliwości po wyjeździe z Polski przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny. Po dojściu Petera Magyara do władzy polityk udał się do USA, gdzie pełni rolę korespondenta Telewizji Republika.





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