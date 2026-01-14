W skrócie Zbigniew Ziobro poinformował, że od 22 grudnia posiada azyl polityczny na Węgrzech.

Polski rząd nie otrzymał jeszcze oficjalnej dokumentacji potwierdzającej przyznanie azylu byłemu ministrowi.

Ziobrze postawiono szereg zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości i uchylono mu immunitet.

Zbigniew Ziobro był wielokrotnie pytany o to, kiedy otrzymał decyzję o uzyskaniu azylu na Węgrzech. Informacji udzielił w środę na antenie TVN24. - Azyl polityczny mam od 22 grudnia - powiedział. Stwierdził, że nie miał jednak przy sobie wniosku o azyl i nie pamięta, kiedy go złożył.

Pytany o jego stan, Ziobro przyznał, że czeka na najnowsze wyniki badań i ma nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mu na walkę o sprawiedliwość.

- Jestem ofiarą polowania i nagonki rządu Donalda Tuska - mówił były minister. Dodał, że Fundusz Sprawiedliwości to fałszywa afera.

Na pytanie, czy planuje powrót do Polski powiedział: - Wrócę, jeżeli zostanie przywrócony stan prawny w Polsce.

Interia skierowała do węgierskiego MSW pytania dotyczące azylu Zbigniewa Ziobry. Zapytaliśmy o powody decyzji, kiedy udzielono azylu, kiedy był złożony wniosek o azyl i czy dotyczy też żony byłego ministra sprawiedliwości.

W odpowiedzi poinformowano nas, że ze względu na rygorystyczne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w procedurach azylowych, MSW nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących ewentualnych wniosków ani przebiegu ich rozpatrywania.

Szef MSZ: Nie otrzymaliśmy kopii aktu przyznania Ziobrze azylu na Węgrzech

- Strona polska ma informacje od ambasadora Węgier, że dwoje polskich obywateli dostało azyl, ale nie otrzymaliśmy kopii samego aktu jego przyznania - powiedział w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski pytany o przyznanie azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze.

Radosław Sikorski dodał, że ambasador nawet nie potwierdził tożsamości osób, które otrzymały azyl.

O tym, że Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech, poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców, adw. Bartosz Lewandowski, który podał, że decyzję tę podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do represji politycznych.

Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę w końcu października 2025 roku, o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS.

