Zbigniew Ziobro wciąż poza Polską. Przyznał, od kiedy ma azyl polityczny
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał, że od 22 grudnia ma azyl polityczny na Węgrzech. Oficjalna informacja o azylu wciąż nie trafiła jednak do polskiego MSZ. Radosław Sikorski nadmienił, że ambasador Węgier nie potwierdził tożsamości osób, które otrzymały azyl.
W skrócie
- Zbigniew Ziobro poinformował, że od 22 grudnia posiada azyl polityczny na Węgrzech.
- Polski rząd nie otrzymał jeszcze oficjalnej dokumentacji potwierdzającej przyznanie azylu byłemu ministrowi.
- Ziobrze postawiono szereg zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości i uchylono mu immunitet.
Zbigniew Ziobro był wielokrotnie pytany o to, kiedy otrzymał decyzję o uzyskaniu azylu na Węgrzech. Informacji udzielił w środę na antenie TVN24. - Azyl polityczny mam od 22 grudnia - powiedział. Stwierdził, że nie miał jednak przy sobie wniosku o azyl i nie pamięta, kiedy go złożył.
Pytany o jego stan, Ziobro przyznał, że czeka na najnowsze wyniki badań i ma nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mu na walkę o sprawiedliwość.
- Jestem ofiarą polowania i nagonki rządu Donalda Tuska - mówił były minister. Dodał, że Fundusz Sprawiedliwości to fałszywa afera.
Na pytanie, czy planuje powrót do Polski powiedział: - Wrócę, jeżeli zostanie przywrócony stan prawny w Polsce.
Interia skierowała do węgierskiego MSW pytania dotyczące azylu Zbigniewa Ziobry. Zapytaliśmy o powody decyzji, kiedy udzielono azylu, kiedy był złożony wniosek o azyl i czy dotyczy też żony byłego ministra sprawiedliwości.
W odpowiedzi poinformowano nas, że ze względu na rygorystyczne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w procedurach azylowych, MSW nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących ewentualnych wniosków ani przebiegu ich rozpatrywania.
Szef MSZ: Nie otrzymaliśmy kopii aktu przyznania Ziobrze azylu na Węgrzech
- Strona polska ma informacje od ambasadora Węgier, że dwoje polskich obywateli dostało azyl, ale nie otrzymaliśmy kopii samego aktu jego przyznania - powiedział w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski pytany o przyznanie azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze.
Radosław Sikorski dodał, że ambasador nawet nie potwierdził tożsamości osób, które otrzymały azyl.
O tym, że Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech, poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców, adw. Bartosz Lewandowski, który podał, że decyzję tę podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do represji politycznych.
Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę w końcu października 2025 roku, o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.
Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS.