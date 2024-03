Zbigniew Ziobro przeszedł operację. Przekazał nowe wieści

Zbigniew Ziobro we wtorek rano przekazał informacje o swoim stanie zdrowia . Polityk poinformował, że przeszedł skomplikowaną operację

Podziękował też wszystkim za "modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia". "Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka" - napisał.