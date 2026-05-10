Zbigniew Ziobro przerwał milczenie. Ujawnił, gdzie się znajduje
- Jestem w Stanach Zjednoczonych, przyleciałem wczoraj. To niezwykle złożony, piękny kraj, najsilniejsza demokracja świata - powiedział w niedzielę Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla Telewizji Republika. Polityk zapewnił, że nie obawia się stanąć przed niezawisłym sądem w USA. Skomentował również doniesienia o wyjeździe Marcina Romanowskiego z Budapesztu.
W skrócie
- Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie obawia się stanąć przed niezawisłym sądem w USA.
- Podkreślił, że jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpi o jego ekstradycję, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd amerykański.
- Władze poinformowały, że zamierzają zwrócić się do USA i Węgier o wyjaśnienie podstaw opuszczenia Węgier przez Ziobrę mimo unieważnionych dokumentów podróży.
Jak przekazał w wywiadzie dla TV Republika były minister sprawiedliwości, nie popełnił żadnego przestępstwa i nie obawia się polskiego procesu, oile będzie on przeprowadzony w sposób niezawisły.
- Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę, a sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo - mówił poseł PiS.
W trakcie wywiadu dziennikarka Republiki odczytała specjalne oświadczenie szefostwa stacji, które powołało Zbigniewa Ziobrę na jej komentatora politycznego z USA. - To dla mnie zaszczyt - powiedział poseł PiS.
Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. "To nasz sojusznik"
Zapytany o to, dlaczego po pobycie na Węgrzech udał się do Stanów Zjednoczonych, Ziobro ocenił, że USA są gwarantem bezpieczeństwa i uczciwego sądownictwa.
- To nasz sojusznik i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i niebezpiecznego świata. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych warto bywać - dodał.
Ziobro o możliwej ekstradycji. "To jest wpisane w moją misję"
Odnosząc się do zarzutów, jakie pragnie postawić mu polska prokuratura, Ziobro stwierdził, że będzie "walczył słowem i prawdą", a jego rolą jako polityka jest również przyjmowanie tego typu "politycznej nagonki".
- Tutaj nie chodzi o to, żeby te sprawy podnosić do rangi najważniejszej, krzywdy, jakie mi się dzieją. To jest wpisane w moją misję jako polityka - mówił.
Zbigniew Ziobro przekonywał też, że jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości zdecyduje się złożyć w jego sprawie wniosek ekstradycyjny, będzie musiało przedstawić swoją argumentację przed sądem w USA.
- Jeśli pan minister Żurek zechce wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym, to będzie to jeden ze znakomitych argumentów, których oczywiście będę używać przed organami państwa amerykańskiego. Przyjdzie czas na wykazanie tych wszystkich faktów przed niezawisłym amerykańskim sądem - mówił.
Ziobro o miejscu pobytu Romanowskiego. "Pozostawię to Marcinowi"
Poseł PiS powiedział na antenie TV Republika, że działania prowadzone przez rząd Donalda Tuska mają na celu zdyskredytować go w oczach opinii publicznej i "należy się im przeciwstawiać" i stawiać opór.
Zapewnił przy tym, że podczas swojego pobytu w USA "w żadnym razie nie zamierza się ukrywać".
Dopytywany o to, czy jego były zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski również przeniósł się z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych, Ziobro odpowiedział wymijająco.
- Pozwólcie państwo, że jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego i jego dalsze planu, pozostawię to Marcinowi. Jeśli zdecyduje się nimi dzielić, to na pewno będzie to czynił publicznie - mówił Zbigniew Ziobro.
Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt
W niedzielę Polsat News nieoficjalnie przekazał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Informacji tej nie potwierdziło wówczas polityczne otoczenie posła PiS.
Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział na antenie Polsat News, że jeżeli Zbigniew Ziobro faktycznie udał się do USA, w poniedziałek złożony zostanie wniosek o jego ekstradycję.
Polityk zapowiedział, że jego resort zwróci się do władz USA i Węgier o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ziobro miał opuścić Węgry i wjechać do Stanów Zjednoczonych mimo unieważnionych dokumentów podróży, w tym paszportu dyplomatycznego.