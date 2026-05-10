Zbigniew Ziobro przerwał milczenie. Ujawnił, gdzie się znajduje

W skrócie Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie obawia się stanąć przed niezawisłym sądem w USA.

Podkreślił, że jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpi o jego ekstradycję, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd amerykański.

Władze poinformowały, że zamierzają zwrócić się do USA i Węgier o wyjaśnienie podstaw opuszczenia Węgier przez Ziobrę mimo unieważnionych dokumentów podróży.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazał w wywiadzie dla TV Republika były minister sprawiedliwości, nie popełnił żadnego przestępstwa i nie obawia się polskiego procesu, oile będzie on przeprowadzony w sposób niezawisły.

- Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę, a sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo - mówił poseł PiS.

W trakcie wywiadu dziennikarka Republiki odczytała specjalne oświadczenie szefostwa stacji, które powołało Zbigniewa Ziobrę na jej komentatora politycznego z USA. - To dla mnie zaszczyt - powiedział poseł PiS.

Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. "To nasz sojusznik"

Zapytany o to, dlaczego po pobycie na Węgrzech udał się do Stanów Zjednoczonych, Ziobro ocenił, że USA są gwarantem bezpieczeństwa i uczciwego sądownictwa.

- To nasz sojusznik i gwarant bezpieczeństwa Polski wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i niebezpiecznego świata. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych warto bywać - dodał.

Ziobro o możliwej ekstradycji. "To jest wpisane w moją misję"

Odnosząc się do zarzutów, jakie pragnie postawić mu polska prokuratura, Ziobro stwierdził, że będzie "walczył słowem i prawdą", a jego rolą jako polityka jest również przyjmowanie tego typu "politycznej nagonki".

- Tutaj nie chodzi o to, żeby te sprawy podnosić do rangi najważniejszej, krzywdy, jakie mi się dzieją. To jest wpisane w moją misję jako polityka - mówił.

Zbigniew Ziobro przekonywał też, że jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości zdecyduje się złożyć w jego sprawie wniosek ekstradycyjny, będzie musiało przedstawić swoją argumentację przed sądem w USA.

- Jeśli pan minister Żurek zechce wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym, to będzie to jeden ze znakomitych argumentów, których oczywiście będę używać przed organami państwa amerykańskiego. Przyjdzie czas na wykazanie tych wszystkich faktów przed niezawisłym amerykańskim sądem - mówił.

Ziobro o miejscu pobytu Romanowskiego. "Pozostawię to Marcinowi"

Poseł PiS powiedział na antenie TV Republika, że działania prowadzone przez rząd Donalda Tuska mają na celu zdyskredytować go w oczach opinii publicznej i "należy się im przeciwstawiać" i stawiać opór.

Zapewnił przy tym, że podczas swojego pobytu w USA "w żadnym razie nie zamierza się ukrywać".

Dopytywany o to, czy jego były zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski również przeniósł się z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych, Ziobro odpowiedział wymijająco.

- Pozwólcie państwo, że jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego i jego dalsze planu, pozostawię to Marcinowi. Jeśli zdecyduje się nimi dzielić, to na pewno będzie to czynił publicznie - mówił Zbigniew Ziobro.

Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt

W niedzielę Polsat News nieoficjalnie przekazał, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

Informacji tej nie potwierdziło wówczas polityczne otoczenie posła PiS.

Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział na antenie Polsat News, że jeżeli Zbigniew Ziobro faktycznie udał się do USA, w poniedziałek złożony zostanie wniosek o jego ekstradycję.

Polityk zapowiedział, że jego resort zwróci się do władz USA i Węgier o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ziobro miał opuścić Węgry i wjechać do Stanów Zjednoczonych mimo unieważnionych dokumentów podróży, w tym paszportu dyplomatycznego.

Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczni Polsat News