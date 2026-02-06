Zbigniew Ziobro poszukiwany. Wydano list gończy za politykiem

W skrócie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry na trzy miesiące i wystawił za nim list gończy.

Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Według prokuratury miejsce pobytu byłego ministra sprawiedliwości nie jest znane. Wcześniej Ziobro przekazał, że w grudniu otrzymał azyl na Węgrzech.

W ocenie sądu zachodzi "duże prawdopodobieństwo", że Zbigniew Ziobro dopuścił się zarzucanych mu przestępstw. Stanowi to spełnienie ogólnej przesłanki do decyzji o aresztowaniu.

Ponadto spełnione miały zostać trzy przesłanki szczególne. Według sądu zachodzi obawa bezprawnego utrudnienia postępowania, groźba wymierzenia surowej kary oraz fakt ukrywania się przez Ziobrę.

W uzasadnieniu sąd podkreślił "z całą stanowczością", że nie dostrzegł ingerencji przedstawicieli władzy wykonawczej w sferę niezawisłości sędziowskiej - przekazała prokuratura.

Sąd wziął pod uwagę dotychczasową postawę byłego ministra sprawiedliwości, m.in. wyjazd z kraju, gdy rozpatrywany był wniosek o uchylenie immunitetu, czy deklarowanie przez Ziobrę za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie zamierza stawiać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

W uzasadnieniu decyzji sąd stwierdził, że Ziobro "może podejmować próby kontaktu z innymi zaangażowanymi w przestępstwa osobami i wpływać na treść ich wyjaśnień bądź zeznań świadków". Zachodzić ma także ryzyko ukrywania lub niszczenia dowodów.

Prokuratura poinformowała, że poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości będzie prowadzić Komenda Stołeczna Policji. Zbigniew Ziobro regularnie publikuje w mediach społecznościowych informacje świadczące, że przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Śledczy przekazali, że poczynione dotąd w toku postępowania przygotowawczego ustalenia potwierdzają, że "Ziobro obecnie przebywa na terenie innego państwa Unii Europejskiej", niemniej "rzeczywiste miejsce jego pobytu nie jest znane".

"Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" - podała prokuratura.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz współudziału w przywłaszczeniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia.

