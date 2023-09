Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał ministrowi sprawiedliwości wypowiadania się o filmie "Zielona granica" w kontekście porównania jej twórczości do " zbrodniczych reżimów autorytarnych ". To etap w postępowaniu o naruszenie dóbr osobistych Agnieszki Holland po wpisach Zbigniewa Ziobry. Liderowi Solidarnej Polski zabezpieczenie wymiaru sprawiedliwości nie przypadło do gustu.