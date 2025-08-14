Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Sąd podjął decyzję

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia umorzył w czwartek postępowanie w sprawie z oskarżenia Zbigniewa Komosy przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu o naruszenie nietykalności cielesnej. Orzeczenie nie jest prawomocne. Komosa zapowiedział odwołanie się do sądu wyższej instancji.

Decyzję ogłosił sędzia Łukasz Grylewicz, stwierdzając, że z materiału dowodowego wynika, że rzeczywiście "miało miejsce dwukrotne uderzenie ręką przez Jarosława Kaczyńskiego w okolice twarzy oskarżyciela prywatnego".

- Zachowania takiego oczywiście nie wolno pochwalać, jednak z drugiej strony, z uwagi na szczególne okoliczności, wyjątkową sytuację, w jakiej doszło do tego zachowania, sąd uważa, że społeczna szkodliwość tego czynu była znikoma, dlatego nie stanowi ona przestępstwa - uzasadnił sędzia Grylewicz.

Jarosław Kaczyński ani jego obrońca nie stawili się na rozprawie. Sędzia Łukasz Grylewicz poinformował jednak, że w czerwcu do sądu wpłynął wniosek obrony o umorzenie postępowania ze względu na działania oskarżonego w warunkach stanu wyższej konieczności i ze względu na znikomą szkodliwość czynu.

Wnioskowi sprzeciwili się Komosa i reprezentujący go adwokat Jerzy Jurek.

Incydent podczas miesięcznicy smoleńskiej

Postępowanie dotyczyło incydentu z jesieni 2024 roku, kiedy to - według relacji Komosy - Jarosław Kaczyński dwukrotnie uderzył go w twarz podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Komosa złożył w tej sprawie prywatny akt oskarżenia z art. 217 Kodeksu karnego (naruszenie nietykalności cielesnej).

    Początkowo sąd wyznaczył datę rozprawy na 23 kwietnia. Jednak ze względu na usprawiedliwioną nieobecność sędziego referenta kolejnym terminem miał być 17 czerwca, a następnie - w związku z wnioskiem obrońcy prezesa PiS - termin przełożono na 14 sierpnia.

    Na początku grudnia 2024 roku Komosa i jego adwokat zaproponowali prezesowi PiS ugodę. W zamian za publiczne przeprosiny za - jak to określono - "kłamstwo o zamachu" w Smoleńsku, które miał sformułować prezes PiS, Komosa zadeklarował wycofanie oskarżenia i rezygnację z dalszych działań przy pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

    Jarosław Kaczyński nie przystał jednak na tę propozycję. Ostatecznie 6 grudnia 2024 roku Sejm uchylił immunitet prezesowi PiS, co umożliwiło formalne postępowanie sądowe.

