W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że tylko prezydent może odwołać zastępców prokuratora generalnego.

Bogucki ostrzegł, że próba odwołania zastępców przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka będzie przestępstwem.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z zastępcami prokuratora generalnego, a tematem były działania ministra Żurka wobec nich.

Szef KPRP powiedział, że pojawiają się informacje o tym, że przygotowywana jest "próba odwołania, a właściwie bezprawnego usunięcia z urzędu uchwałami, czy różnego rodzaju opiniami" zastępców prokuratora generalnego.

Zbigniew Bogucki zaznaczył, że zgodnie z przepisami, to prezydent wyraża zgodę na odwołanie tych prokuratorów. Mówił, że to "ustawowe, wyłączne uprawnienie prezydenta RP, które wynika z art. 14 ustawy o prokuraturze".

- Każda inna próba pozbawienia funkcji któregokolwiek z zastępców prokuratora generalnego będzie jawnym bezprawiem, będzie przestępstwem. I to przesłanie kieruję przede wszystkim do pana ministra Żurka - oświadczył szef prezydenckiej kancelarii.

Prezydent spotkał się z zastępcami prokuratura generalnego

Bogucki poinformował na konferencji prasowej, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się we wtorek z zastępcami prokuratora generalnego. KPRP podała, że w spotkaniu z prezydentem wzięli udział: Robert Hernand, Tomasz Janeczek i Krzysztof Sierak.

"Tematem spotkania były bezprawne działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka wobec legalnie działających zastępców prokuratora generalnego" - napisała kancelaria prezydenta.

"Obraz jawi się bardzo źle". Bogucki wprost o wymiarze sprawiedliwości w Polsce

- Prezydent miał ciąg spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Po to, żeby uzyskiwać informacje, w związku z bardzo złymi sygnałami, które płyną z wymiaru sprawiedliwości. Obraz jawi się bardzo źle. Mamy do czynienia z władzą, która w sposób ostentacyjny i świadomy próbuje zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości, w wielu wymiarach - stwierdził szef KPRP.

- Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy. Najpierw Adama Bodnara, a teraz ministra Waldemara Żurka, te działania nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością - dodał.

