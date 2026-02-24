Zbigniew Bogucki ostrzega ministra Żurka. "To będzie przestępstwo"
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że usunięcie z urzędu zastępców prokuratura generalnego "to wyłączne uprawnienie prezydenta". Według niego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek popełni przestępstwo, jeśli zdecyduje się sam pozbawić ich stanowisk. Bogucki w ostrych słowach ocenił obecną sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości.
W skrócie
- Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że tylko prezydent może odwołać zastępców prokuratora generalnego.
- Bogucki ostrzegł, że próba odwołania zastępców przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka będzie przestępstwem.
- Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z zastępcami prokuratora generalnego, a tematem były działania ministra Żurka wobec nich.
Szef KPRP powiedział, że pojawiają się informacje o tym, że przygotowywana jest "próba odwołania, a właściwie bezprawnego usunięcia z urzędu uchwałami, czy różnego rodzaju opiniami" zastępców prokuratora generalnego.
Zbigniew Bogucki zaznaczył, że zgodnie z przepisami, to prezydent wyraża zgodę na odwołanie tych prokuratorów. Mówił, że to "ustawowe, wyłączne uprawnienie prezydenta RP, które wynika z art. 14 ustawy o prokuraturze".
- Każda inna próba pozbawienia funkcji któregokolwiek z zastępców prokuratora generalnego będzie jawnym bezprawiem, będzie przestępstwem. I to przesłanie kieruję przede wszystkim do pana ministra Żurka - oświadczył szef prezydenckiej kancelarii.
Prezydent spotkał się z zastępcami prokuratura generalnego
Bogucki poinformował na konferencji prasowej, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się we wtorek z zastępcami prokuratora generalnego. KPRP podała, że w spotkaniu z prezydentem wzięli udział: Robert Hernand, Tomasz Janeczek i Krzysztof Sierak.
"Tematem spotkania były bezprawne działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka wobec legalnie działających zastępców prokuratora generalnego" - napisała kancelaria prezydenta.
"Obraz jawi się bardzo źle". Bogucki wprost o wymiarze sprawiedliwości w Polsce
- Prezydent miał ciąg spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Po to, żeby uzyskiwać informacje, w związku z bardzo złymi sygnałami, które płyną z wymiaru sprawiedliwości. Obraz jawi się bardzo źle. Mamy do czynienia z władzą, która w sposób ostentacyjny i świadomy próbuje zniszczyć polski wymiar sprawiedliwości, w wielu wymiarach - stwierdził szef KPRP.
- Prezydent widzi, jak destrukcyjne są działania obecnej władzy. Najpierw Adama Bodnara, a teraz ministra Waldemara Żurka, te działania nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością - dodał.
