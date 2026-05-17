W skrócie Według badania większość respondentów planujących udział w weselu chce przeznaczyć na prezent dla pary młodej kwotę od 501 do 1000 zł.

Na przygotowania związane z udziałem w uroczystości, takie jak strój czy fryzjer, osoby planujące udział w weselu chcą wydać najczęściej nie więcej niż 300 zł.

Ponad jedna trzecia badanych przyznała, że zrezygnowała kiedyś z udziału w weselu z powodu kosztów takich jak prezent, dojazd czy nocleg.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ponad 71 proc. badanych Polaków nie wybiera się w tym roku na wesele. Udział w tej uroczystości planuje przeszło 12 proc. - najczęściej są to osoby w wieku 25-34 lata (26,7 proc.). W grupie 35-44-latków taki zamiar deklaruje 14,2 proc. badanych. Decyzji nie podjęło jeszcze 16,5 proc. respondentów.

"Różnice ze względu na płeć są niewielkie. Udział w weselu planuje 12,4 proc. mężczyzn i 12,0 proc. kobiet" - dodali autorzy badania Barometru Providenta.

Przeszło jedna trzecia Polaków (34 proc.) przyznała, że zrezygnowała kiedyś z udziału w weselu ze względu na koszty - między innymi prezent, dojazd czy nocleg.

Sondaż: Tyle Polacy wkładają do koperty na wesele

Na prezent dla młodej pary uczestnicy wesela przeznaczą między 501 a 1000 zł (32,5 proc.), a 26,3 proc. chce wydać od 1001 do 3000 zł; wyższe kwoty, przekraczające 3 tys. zł, deklaruje 7,5 proc.

Mężczyźni częściej niż kobiety planują ograniczyć wydatki na prezent - to oni wskazywali przeważnie kwoty w przedziale 501-1001 zł (37,9 proc. wobec 27,3 proc.). Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni planowały wydatki między 1001 a 3000 zł (33,3 proc. wobec 18,9 proc.).

Na własne przygotowania do uroczystości - m.in. strój, fryzjera, makijaż, transport i nocleg - uczestnicy wesel planują wydać nie więcej niż 300 zł (36,4 proc.). Od 301 do 500 zł zamierza przeznaczyć 27,7 proc., a 17,2 proc. wyda między 501 a 1000 zł. Więcej niż 1000 zł planuje przeznaczyć około 6 proc. osób.

Sondaż został przeprowadzony w marcu br. przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI wśród 1001 dorosłych Polaków.

"Polityczny WF": Zakaz kryptowalut? PiS daje potężny prezent Konfederacji INTERIA.PL