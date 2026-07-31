W skrócie Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Rosja wykorzystuje na bieżąco produkowane pociski, co wskazuje na wyczerpane zapasy wojenne.

Fragmenty rosyjskiego pocisku Ch-101, który spadł w okolicach Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie, zostały przebadane przez specjalistów, potwierdzono produkcję pocisku w drugim kwartale 2026 roku niedaleko Moskwy.

Wicepremier uważa, że wyczerpanie zapasów powinno stanowić zachętę do wspierania Ukrainy.

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Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował ustalenia żandarmerii dotyczące rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-101, jaki spadł w nocy ze środy na czwartek na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Według szefa MON nowe dane świadczą o kondycji Rosji w wojnie prowadzonej przeciwko Ukrainie.

"Dzięki pracy ekspertów m.in. Żandarmerii Wojskowej wiemy coraz więcej na temat rakiety Ch-101, której fragmenty od wczoraj intensywnie badają nasi specjaliści. Rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku w fabryce niedaleko Moskwy" - przekazał Kosiniak-Kamysz.

"Oznacza to, że Rosja używa do ostrzału Ukrainy rakiet produkowanych na bieżąco. Potwierdza to informacje, że rosyjskie zapasy wojenne wyczerpały się" - wyjaśnił wicepremier.

Tarnawa-Kolonia. Szef MON: Zapasy Rosji się wyczerpały

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że zużywanie przez Rosjan bieżącej produkcji świadczy o brakach rezerw pocisków i powinno stanowić zachętę do dalszego wspierania Ukrainy.

"Tym bardziej każda pomoc Ukrainie przybliża ten kraj do końca wojny. A to niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa" - przekazał wicepremier.

Wcześniej w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że trwają czynności polegające na katalogowaniu, segregacji i oględzinach materiałów, które zebrano na miejscu zdarzenia. Udział w pracach bierze specjalista z Ukrainy, który przybył w czwartek wieczorem do Lublina.

- Mamy do czynienia z rakietą Ch-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terenie Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim - przekazał rzecznik.

Rosyjski pocisk na terenie Polski. MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że w związku eksplozją rosyjskiego pocisku w Tarnawie-Kolonii do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został rosyjski ambasador. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał następnie, że Gieorgij Michno otrzymał notę protestacyjną.

- Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli - powiedział Wewiór na briefingu prasowym po zakończeniu spotkania.

- Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz NATO jest nie do przyjęcia - dodał.

W nocy ze środy na czwartek ok. godziny 3:45 rosyjski uzbrojony pocisk manewrujący Ch-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną, a następnie eksplodował na polu w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Świadkowie są zgodni co do bardzo dużej siły eksplozji. Wybuch pocisk pozostawił po sobie lej o średnicy ok. 10 metrów. Mimo że najbliższe domy znajdowały się w odległości kilkuset metrów, nikt nie ucierpiał.





Uderzenie rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Wiceszefowa MON w ''Gościu Wydarzeń'': Gdyby nie spadła, to byśmy ją zestrzelili Polsat News