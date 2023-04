10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 60 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla poszkodowanej - taki wyrok usłyszał w grudniu 2021 roku Artur Zawisza. Sąd doszedł do wniosku, że mężczyzna "nie ma umiejętności do tego, by bezpiecznie prowadzić samochód i stanowi zagrożenie w komunikacji, dla osób, które znajdują się na drodze".

Były poseł PiS i były działacz Ruchu Narodowego w 2019 roku potrącił rowerzystkę, prowadząc samochód bez ważnych uprawnień.

Prawo jazdy stracił w 2016 roku za kierowanie pod wpływem alkoholu.

TVN24 wyemitowało reportaż "Bezkarny Zawisza". Wynika z niego, że mężczyzna wciąż siada na miejscu kierowcy, nie ponosząc konsekwencji.

Reklama

- Jestem w odpowiedniej sytuacji prawnej - zapewniał, gdy pytał go o to reporter stacji.

Podszedł do niego, gdy ten akurat wysiadał z pojazdu.

To nie jest jednostkowy przypadek - słyszymy w materiale. Zawisza ma też m.in. przyjeżdżać autem do pracy.

Prowadził po alkoholu

Przypomnijmy, Artur Zawisza w 2016 r. w Starej Hucie (woj. lubelskie) został zatrzymany przez patrol policji. Prowadził wówczas auto, będąc pod wpływem alkoholu, za co odebrano mu prawo jazdy.

"Bardzo współczuję pani Anecie, do której wybieram się z przeprosinami i kwiatami. Sama kolizja drogowa, jakich setki, ale zawsze przykra. Wedle prawa nie jestem osobą karaną i nie widnieję w KRK, a prawo jazdy ponownie wyrabiam. Wszystkich przepraszam" - napisał z kolei w 2019 roku po potrąceniu rowerzystki.