Zawirowanie w pogodzie. Zamiast wiosny atak zimy i dwucyfrowe mrozy

Oprac.: Marta Stępień Polska

Marzec to początek astronomicznej wiosny, a co za tym idzie - wzrost temperatury. Na ocieplenie będziemy musieli jednak poczekać przez zawirowania w pogodzie. Zamiast budzącej się do życia przyrody, możemy spodziewać się dwucyfrowych mrozów. Zeszłej nocy miejscami odnotowano nawet do -16 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Pogoda. Dwucyfrowy mróz i zamiecie / Anatol Chomicz / Agencja FORUM