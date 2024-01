Pogoda w najbliższych dniach i godzinach znacznie się pogorszy. Jak informuje IMGW, znaczna część Europy znajduje się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi: jeden znad Skandynawii z ośrodkiem nad północną Finlandią, drugi zaś znad Atlantyku, na północy zachód od Wysp Brytyjskich.

Obszar wyraźnie podwyższonego ciśnienia bez istotnych zmian przebiega od Półwyspu Iberyjskiego, przez Basen Morza Śródziemnego, Półwysep Bałkański, po Rosję. Polska jest pod wpływem niżu znad Finlandii, w napływającym z zachodu powietrzu polarnym morskim.

Pogoda. Idą wichury i opady

Według najnowszej prognozy pogody we wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu - na północy oraz w obszarach podgórskich też deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W szczytowych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w kotlinach górskich, około 4 stopni w centrum do 7 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną do 60 km/h, w Sudetach do 100 km/h. W górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie i południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Później, w drugiej połowie nocy, od zachodu do centrum postępować będą opady deszczu. Na wschodzie oraz krańcach południowo-zachodnich lokalnie możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza, około 0 stopnia w centrum do 3 stopni Celsjusza nad morzem.

Wiatr na ogół będzie umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, nad ranem do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w Polsce. Wichury dopiero uderzą

Prawdziwie niebezpiecznie w pogodzie zrobi się dopiero w środku tygodnia. W najbliższych dniach porywisty wiatr da się we znaki. W środę do Polski ponownie wrócą wichury, a jak donosi portal Twoja Pogoda, niemal w całym kraju podmuchy wiatru mogą dochodzić do 60-70 km/h, a na zachodzie do 80-90 km/h. "Nad samym morzem porywy do 100-120 km/h, a w wysokich partiach gór powyżej 120 km/h" - czytamy.

Co więcej, w środę mogą występować także burze, w trakcie których wiatr będzie najsilniejszy.

Będzie panowało duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu w Tatrach do 10 mm, w Bieszczadach do 15 mm, na Pomorzu do 12 mm. Na wschodzie oraz w rejonach podgórskich początkowo opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Tatrach do 7 cm, w Bieszczadach do 10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, około 9 stopni w centrum do 12 stopni Celsjusza na zachodzie.

Jednak na tym wichury się nie skończą. Twoja Pogoda podaje, że kolejne uderzenie silnego wiatru czeka nas w czwartek. Porywy będą wynosiły do 60-70 km/h, na zachodzie i południu kraju nawet do 70-80 km/h i powyżej 80 km/h na terenach górzystych. Sobota będzie kolejnym dniem pod znakiem wichur.

