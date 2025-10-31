Pogoda w czwartkowy wieczór i noc przyniosła silny wiatr i ulewy. Strażacy na terenie całego kraju interweniowali ponad 1700 razy, najwięcej zgłoszeń dotyczyło woj. mazowieckiego. Silne porywy zrywały dachy i łamały drzewa. Z powodu niebezpiecznej pogody rannych zostało siedem osób. Ostrzeżenia IMGW II stopnia obowiązywały do godzin porannych w piątek.

Zawirowania w pogodzie. Nawałnice nad Polską

Obecnie Polska jest pod wpływem wyżów. Jak wskazują synoptycy IMGW, od zachodu rozbudowuje się klin wyżu znad krajów bałkańskich, jedynie na północnym wschodzie zaznacza się zatoka niżowa. Z kraju wypierane jest chłodne powietrze polarne morskie przez cieplejszą masę powietrza polarnego.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Według IMGW w piątek wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na północy i na północnym wschodzie w porywach do 60km/h. Jednak w nocy z piątku na sobotę pojawi się niebezpieczne zjawisko, które utrzyma się do godzin porannych w Dzień Wszystkich Świętych.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Niebezpiecznie nad ranem

Synoptycy podają, że w nocy z piątku na sobotę miejscami pojawi się silne zamglenie, a także mgła ograniczająca widoczność do 200 m.

Niebezpieczne, szczególnie dla kierowców zmierzających na cmentarze, zjawisko utrzyma się w początkowych godzinach w sobotę.

W ciągu dnia temperatura maksymalnie sięgnie od 9 st. C. na Suwalszczyźnie, ok. 14 st. C. w centrum i do 18 st. C. na południu i południowym zachodzie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Porywy wiatru będą słabsze niż w ostatnich dniach. Według synoptyków jedynie pod wieczór możliwe są przelotne opady na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Opady możliwe będą także w nocy z soboty na niedzielę. Deszcz pojawi się na północy i zachodzie.

Zaduszki z zachmurzeniem i deszczem. Pogoda na weekend

Po słonecznej sobocie w Dzień Zaduszny w kraju przeważać będzie duże zachmurzenie. Opadów możemy spodziewać się na północy, zachodzie i miejscami na południu.

Najchłodniej ok. 5 st. C. będzie na wschodzie i w kotlinach karpackich, niewiele cieplej - 8 st. C. - będzie w centrum kraju, a do 11 st. C. na południu i zachodzie.

W niedzielę najwięcej na termometrach mogą zobaczyć mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej części kraju - tam do 18 st. Synoptycy IMGW prognozują, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na terenach podgórskich lokalnie w porywach do 55 km/h.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

"Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja" Polsat News Polsat News