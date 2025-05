Zawieszenie prawa do azylu. Jest decyzja Sejmu

Prawo do azylu. W Sejmie odbyło się głosowanie

27 marca weszło w życie rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią.

Premier Donald Tusk apelując we wtorek o dalsze zawieszenie prawa do azylu zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że jest to ważne prawo, ale - jak wskazywał - nie wtedy, kiedy jest wykorzystywane przez Rosję, Białoruś, przemytników i gangsterów, a migracja jest nie tylko nielegalna, ale ma niezwykle masowy charakter i jest w jakimś sensie formą agresji na Polskę.