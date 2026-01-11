Zawieje, zamiecie i niska temperatura. Pół Polski w alertach

Maria Kosiarz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami w czterech województwach. Wciąż aktualne pozostają również alerty II stopnia na północy Polski, gdzie może spaść nawet 50 cm śniegu. Meteorolodzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

IMGW ostrzega przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi
IMGW ostrzega przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. IMGW wydał w niedzielę kolejne ostrzeżenia przed intensywnym śniegiem i zamieciami.

Alerty I stopnia dotyczą woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i zachodniego Mazowsza. W tych rejonach możemy spodziewać się wzrostu pokrywy śnieżnej miejscami do 15 cm oraz silnych wiatrów, w porywach do 50 km/h.

Pogoda. Zawieje, zamiecie i niska temperatura. IMGW ostrzega

Jak zaznacza Instytut, wymienione warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu zawiei i zamieci śnieżnych. Szczególną ostrożność powinni więc zachować kierowcy, dla których dalekie podróże mogą być przez to niebezpieczne.

Alerty IMGW obowiązują do niedzieli do końca dnia.

    To jednak nie koniec zimowego natarcia. Ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi skierowano również dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Mieszkańcy tych terenów mogą spodziewać się opadów śniegu i powiewów wiatru do 30 km/h, w porywach do około 55 km/h. Ostrzeżenie potrwa do niedzieli do godz. 20.

    Zamiecie nie ominą również Podkarpacia. Alerty I stopnia będą tam obowiązywać od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

    Zima w pełni. Polskę pokryje gruba warstwa śniegu

    W mocy pozostają także ostrzeżenia II stopnia przed intensywnym śniegiem na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w woj. zachodniopomorskim oraz na Śląsku i Małopolsce. Pokrywa śnieżna może tam wzrosnąć nawet o 50 cm.

      Alerty II stopnia przed zamieciami są również aktualne na północno-wschodnim krańcu woj. zachodniopomorskiego oraz w północnej części woj. pomorskiego. To właśnie w tych rejonach możemy spodziewać się najsilniejszych wiatrów. W porywach osiągną tam one prędkość 85 km/h.

      Jak przypominają meteorolodzy, ostrzeżenia II stopnia przewidują warunki pogodowe, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Z uwagi na trwający atak zimy, służby nieustannie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i stosowanie się do aktualnych zaleceń Instytutu.

