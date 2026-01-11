Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. IMGW wydał w niedzielę kolejne ostrzeżenia przed intensywnym śniegiem i zamieciami.

Alerty I stopnia dotyczą woj. kujawsko-pomorskiego, części woj. łódzkiego, południowej części woj. podkarpackiego i zachodniego Mazowsza. W tych rejonach możemy spodziewać się wzrostu pokrywy śnieżnej miejscami do 15 cm oraz silnych wiatrów, w porywach do 50 km/h.

Pogoda. Zawieje, zamiecie i niska temperatura. IMGW ostrzega

Jak zaznacza Instytut, wymienione warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu zawiei i zamieci śnieżnych. Szczególną ostrożność powinni więc zachować kierowcy, dla których dalekie podróże mogą być przez to niebezpieczne.

Alerty IMGW obowiązują do niedzieli do końca dnia.

To jednak nie koniec zimowego natarcia. Ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi skierowano również dla woj. kujawsko-pomorskiego i części woj. łódzkiego. Mieszkańcy tych terenów mogą spodziewać się opadów śniegu i powiewów wiatru do 30 km/h, w porywach do około 55 km/h. Ostrzeżenie potrwa do niedzieli do godz. 20.

Zamiecie nie ominą również Podkarpacia. Alerty I stopnia będą tam obowiązywać od godz. 12 w niedzielę do poniedziałkowego południa.

Zima w pełni. Polskę pokryje gruba warstwa śniegu

W mocy pozostają także ostrzeżenia II stopnia przed intensywnym śniegiem na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w woj. zachodniopomorskim oraz na Śląsku i Małopolsce. Pokrywa śnieżna może tam wzrosnąć nawet o 50 cm.

Zobacz również: Małopolskie Ogromna kara pieniężna dla Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie Grzegorz Lepak

Alerty II stopnia przed zamieciami są również aktualne na północno-wschodnim krańcu woj. zachodniopomorskiego oraz w północnej części woj. pomorskiego. To właśnie w tych rejonach możemy spodziewać się najsilniejszych wiatrów. W porywach osiągną tam one prędkość 85 km/h.

Jak przypominają meteorolodzy, ostrzeżenia II stopnia przewidują warunki pogodowe, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Z uwagi na trwający atak zimy, służby nieustannie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i stosowanie się do aktualnych zaleceń Instytutu.

"Debata polityczna". Polityka w dobie Trumpa. Prof. Kuźniar: Klasyczny imperializm Polsat News Polityka