W skrócie Sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, dotyczącego wyznaczania składów sędziowskich z pominięciem ustawy. Informację tę potwierdził Waldemar Żurek.

Trybunał Konstytucyjny oświadczył, że działania prezesa Święczkowskiego są zgodne z przepisami i mieszczą się w granicach jego kompetencji, a składanie zawiadomienia może mieć charakter osobisty w związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym wobec sędziego Patyry.

Wcześniej do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów wybranych w marcu, a w tej sprawie zarzuty usłyszeli dyrektor Kancelarii TK Zofia H. oraz komendant Straży Trybunalskiej Piotr P.

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W poniedziałek Wirtualna Polska informowała, że do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Złożył je Sławomir Patyra, który w czerwcu br. został wybrany przez Sejm na sędziego TK, a pod koniec lipca złożył ślubowanie wobec prezydenta. Jak podała WP, w zawiadomieniu podniesiono, że Święczkowski "wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków».

Żurek potwierdził PAP otrzymanie zawiadomienia Patyry. Nie podał jednak szczegółów.

Trybunał Konstytucyjny. Żurek potwierdził: Wpłynęło zawiadomienie ws. Święczkowskiego

Według ustaleń serwisu zarzut podnoszony przez nowo wybranego sędziego dotyczy okresu od "co najmniej" od stycznia do 7 września 2026 roku. Według Patyry Święczkowski "z innymi nieustalonymi osobami" miał "systematycznie i wielokrotnie" wyznaczać składy orzekające TK "z pominięciem ustawowych reguł".

Do doniesień medialnych ws. skierowanego zawiadomienia odniósł się Trybunał Konstytucyjny. W opublikowanym w poniedziałek komunikacie podkreślił, że Święczkowski "działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa".

W komunikacie Trybunału zaznaczono, że wyznaczanie składów orzekających "odbywało się i odbywa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy". "Twierdzenia sugerujące, że Prezes TK poprzez wyznaczanie składów orzekających miałby bezprawnie wpływać na treść orzeczeń są bezpodstawne i nie znajdują oparcia w rzeczywistym sposobie wykonywania przez niego kompetencji" - podał TK w komunikacie.

Trybunał zwrócił uwagę, że złożenie zawiadomienia nastąpiło "bezpośrednio po podjęciu przez Prezesa TK działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego m.in. wobec sędziego Sławomira Patyry, otwiera się w nowym oknie w związku z odmową wykonywania obowiązków sędziowskich, w tym udziału w orzekaniu w wyznaczonych składach i posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

W tych okolicznościach - ocenił TK - złożenie zawiadomienia "może być postrzegane jako działanie o charakterze osobistym i odwetowym".

"Działanie o charakterze osobistym i odwetowym". TK wskazuje na dyscyplinarkę Patyry

W komunikacie TK chodzi o wszczęte przez Święczkowskiego w ubiegłym tygodniu postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

W opublikowanym wtedy komunikacie TK wskazano, że postępowanie to "może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi", a samo w sobie ma na celu wyjaśnienie m.in. "złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK", czy też "niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

Zawiadomienie dotyczyło niedopuszczenia do orzekania pozostałych czworga z wybranych w marcu sędziów Trybunału: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego.

Śledztwo w tej sprawie Prokuratura Krajowa wszczęła pod koniec kwietnia tego roku. W jego ramach w środę prokuratura postawiła zarzuty dyrektorowi Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P., otwiera się w nowym oknie



