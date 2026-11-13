W skrócie Do krakowskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta Jakuba Kulika, który zatrzymał zamachowca w centrum miasta.

Prokuratura nie wszczęła wcześniej śledztwa w sprawie interwencji policjantów, gdyż prokurator nie dopatrzył się uchybień w działaniach funkcjonariuszy podczas zatrzymania.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar publicznie stanęli w obronie policjantów, określając ich postawę jako bohaterską.

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- Mogę potwierdzić, że takie zawiadomienie wpłynęło do prokuratury. W skrócie chodzi o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na miejscu zdarzenia przez interweniującego policjanta - powiedział Eryk Stasielak z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, cytowany przez TVN24.

Kraków. Zawiadomienie na Jakuba Kulika. Reaguje Marcin Kierwiński

Przedstawiciel prokuratury dodał, że "pismu zostanie nadany bieg procesowy", jako że tak wygląda standardowa procedura. Podkreślił, że prokurator nie wszczął śledztwa w tej sprawie, ponieważ nie dopatrzył się uchybień po stronie policjantów.

Według ustaleń lokalnego portalu KR24 zawiadomienie mógł złożyć przebywający poza granicami kraju Polak, który sam jest poszukiwany przez służby.

"Do człowieka który złożył doniesienie do prokuratury na naszych bohaterów. Oby nigdy nie znalazł się Pan w sytuacji, w której jedyną szansą na przeżycie będzie odwaga takich ludzi jak Ci których Pan bezpodstawnie oskarża" - napisał na platformie X minister Marcin Kierwiński.

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"Panowie… Kuba, Artur… Jesteśmy z Was dumni" - dodał, odnosząc się do dwóch funkcjonariuszy policji, Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, których bohaterska postawa pozwoliła zatrzymać sprawę sobotnie strzelaniny w Krakowie.

"To są nasi bohaterowie". Zawiadomienie na policjanta z Krakowa

Medialne doniesienia na temat zawiadomienia skomentował wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. - To są nasi bohaterowie i my naszych bohaterów będziemy bronić - stwierdził zdecydowanie.

- Nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek będzie kwestionował bohaterstwo tych chłopaków i że ktokolwiek będzie dziś polskiemu policjantowi próbował zarzucać, że stając w obronie innych obywateli, ratując ludzkie istnienia, ma się zastanawiać, czy on ma broni użyć, czy nie - podkreślił.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się prokurator Piotr Kosmaty. Prawnik powołał się na art. 45 pkt 1 lit. a ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, który stanowi, że broni palnej można użyć w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu albo przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu.

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"Nie ma znaczenia, czy napastnik leży na ziemi. Jeżeli broń pozostawała w zasięgu sprawcy była realna możliwość jej użycia, a zatem istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia innych osób, w tym policjantów" - argumentował.

Strzelanina w Krakowie. Jakub Kulik i Artur Morański zatrzymali zamachowca

W sobotę ok. godz. 15 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i zaczął oddawać strzały w kierunku przypadkowych przechodniów. W wyniku strzelaniny życie straciło sześć osób, a kolejne 16 w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

Zamachowca udało się powstrzymać dzięki odwadze funkcjonariuszy krakowskiej policji. Kulik i Morański ruszyli w pościg za zamachowcem i podjęli próbę jego ujęcia mimo bezpośredniego zagrożenia własnego życia i zdrowia. Sieć obiegło nagranie, na którym drugi z policjantów najpierw unieszkodliwia napastnika, a później sam ciężko ranny pada na ziemię.

Funkcjonariusze z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala, gdzie przez długie godziny lekarze walczyli o ich życie. Obecnie nie zagraża już im niebezpieczeństwo, ale czeka ich długa rekonwalescencja.



